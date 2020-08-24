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Ідеальний верх: стиліст розповіла про осінні тренди-2020

Понеділок 24 серпня 2020 18:32
Ідеальний верх: стиліст розповіла про осінні тренди-2020
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Стиліст розповіла, якому верхньому одягу віддати перевагу в міжсезоння

Останні тижні літа, і вже зовсім скоро "чудова пора, очей зачарування". Починаємо готуватися, адже пора подумати про поповнення гардеробу трендовими речами до нового сезону і модно одягнутися. З останніми тенденціями на сторінці в Instagram познайомила стиліст Карина Каприэлова.

Вона запропонувала топ-6 варіантів верхнього одягу для міжсезоння і розповіла яким моделям віддати перевагу.

Стеганное пальто. В романтичному стилі або в спортивному - вам вирішувати. Це залежить від того, який основний стиль живе в гардеробі.

Ідеальний верх: стиліст розповіла про осінні тренди-2020

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Сорочкові півпальта. Сорочки з щільного драпу та підклад зараз носять як півпальта.

Ідеальний верх: стиліст розповіла про осінні тренди-2020

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Шкіряні плащі. Шкіра може бути блискучою або матовою. Крій може бути з розширеною лінією плеча або оверсайз - немає різниці. Важлива фактура: шкіра або її імітація.

Ідеальний верх: стиліст розповіла про осінні тренди-2020
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Жакети як верхній одяг. Жакети замість косухи або пуховика. Короткі або довгі, вибирайте в залежності від ваших пропорцій.

Ідеальний верх: стиліст розповіла про осінні тренди-2020

Ідеальний верх: стиліст розповіла про осінні тренди-2020
Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Кейпи актуальні як зазвичай.

Ідеальний верх: стиліст розповіла про осінні тренди-2020

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Парки. Довгі або укорочені будуть актуальні в цьому сезоні так само, як і в минулому.

Ідеальний верх: стиліст розповіла про осінні тренди-2020

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Нагадаємо, що раніше стиліст Віка Барва навчила стильно носити речі-оверсайз.

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