Она идеальна: Роузи Хантингтон-Уайтли восхитила новым чувственным образом

Роузи Хантингтон-Уайтли знает, что большиство ее фолловеров мечтают выглядеть так же стильно и роскошно, как она сама. А потому часто делает для своего проекта Rose Inc. обучающие видеоуроки. Там можно найти туториалы на все случаи жизни, в том числе множество – как сделать определенный макияж и прическу.

Последний ролик знаметой британской красавицы посвящен именно этому. Она решила продемонстрировать пошаговую инструкцию к одной из самых выигрышных причесок, если нужно выглядеть элегантно и сдержанно, но при этом максимально стильно и женственно. А большинство луков Роузи именно такие.

Научиться делать такую прическу легко – вместе с Роузи (фото: instagram.com/rosiehw)

На своей странице в Instagram Роузи показала несколько фото. Она показала прическу с разных ракурсов, а затем постепенно перешла в макияжу и одежде. Вышел полный образ «на выход».

Над образами Роузи трудится целая команда (фото: instagram.com/rosiehw)

«Низкий пучок – одна из моих любимых причесок», – написала звезда. И отправила всех желающих научиться делать такую прическу по ссылке на полное видео на Rose Inc.. Нужно признать: лук был бы не столь стильным без роскошного макияжа. Над ним потрудилась звездный мейк-ап артист Никки ДеРоэст. Золотисто-бронзовое мерцание теней, густо прокрашенные ресницы, четкая линия бровей, заманчивый блеск безупречных губ Роузи и свежий румянец – его главные «позывные». Дополнили образ крупные серьги-кольца из «мятого» металла. Из одежды возлюбленная Джейсона Стетхэма выбрала светлый комбинезон с плиссированными брюками и закрытым верхом.

Полный образ Роузи (фото: instagram.com/rosiehw)

В сториз модель намекнула, что скоро нас ждет еще одно «горячее» видео. В следующий раз они с командой готовят макияж с розовыми тенями и ярко-красными губами. Волосы Роузи уложены легкими волнами, а наряд она выбрала черный – кстати, это один из самых удачных для блондинок вариант. «Кое-что необычное», – заинтриговала девушка.

Красные сочные губы – идеальный вариант для блондинок (фото: instagram.com/rosiehw)

Также недавно Хантингтон-Уайтли вновь показала целую серию образов с прошлой недели. Она собрала все луки и опубликовала галерею – что весьма удобно. Таким образом, поклонникам можно смело брать на вооружение ее идеи, собранные в одном месте.