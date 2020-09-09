Не так идеальна: 7 образов Кейт Миддлтон, которыми она нарушила королевский протокол

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня позволяет себе вольности

Признанная икона стиля Кейт Миддлтон приучила всех к своим безупречным образам, которые идеально подходят под тот или иной случай. Но порой даже она позволяет себе «вольности». Любуемся самыми яркими выходами супруги принца Уильяма, которыми она смело нарушила правила королевского протокола.

Соблазнительные детали

Одно из главных правил королевского протокола – выбирать наряды, которые исключают возникновение неловких ситуаций. Будь то порыв ветра, оголяющий ноги, или наклон, демонстрирующий миру декольте. Поэтому в почете строгие линии и закрытые наряды. Кейт же обожает пышные юбки, модели с открытыми плечами и смелым декольте. По слухам, икона стиля не раз получала замечания от королевы Елизаветы по поводу длины своих юбок. Ведь на официальных мероприятиях герцогине не пристало появляться с открытыми коленками. Тем не менее, появиться на ивенте в эффектном платье, едва доходящем до колен, для герцогини и сейчас не проблема.

Декольте и оголенные коленки часто сопровождают аутфиты Кейт (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Шпильки

Высокие каблуки (более 9 сантиметров) считаются неуместными и чрезмерно сексуальными для монаршей особы. Но супруга принца Уильяма позволяет себе выходы «на высоте».

Большинство образов Миддлтон завершает туфлями на шпильках (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Цветные колготки

По правилам королевского протокола, герцогиня может позволить себе колготки телесного оттенка. А вот черные и других оттенков – это уже вольности. Поначалу Кейт следовала этому правилу, но потом в ее гардеробе стало все больше колготок черного цвета.

Черные колголки стройнят, и Кейт не хочет себе в них отказывать (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Джинсы

Появление в джинсах на прогулке с собакой или во время открытия парка – вполне нормальное явление для особы королевской семьи. Но вот если герцогиня придет в скинни на официальное мероприятие, это уже нарушение правил. Кейт же часто выходит в свет в джинсах, и, похоже, изменять любви к дениму не собирается.

Подчеркнуть фигуру скинни? Легко! (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Черный цвет

Елизавета II давно ввела негласный запрет на черный цвет в гардеробе монарших особ. Наряды следует выбирать жизнерадостных оттенков. Сама она обожает голубой, розовый и фиолетовый цвета. А вот Кейт не может отказать себе в платьях черного цвета, которые так прекрасно стройнят и подчеркивают пропорции ее фигуры.

Кейт не может отказать себе в черном (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Пышные локоны

Роскошные локоны Кейт Миддлтон – безусловно, одно из лучших ее украшений. Тем не менее, супруге принца Уильям по правилам следовало бы ходить с собранными волосами. Иногда она так и делает: герцогиня обожает высокие укладки. Но чаще все же ее можно увидеть с распущенными по плечам волосами.

Пышные волосы давно стали фишкой герцогини (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Драгоценности в любое время суток

Королева Елизавета не приветствует, когда члены королевской семьи демонстрируют роскошь в дневное время суток. Если это не вечерний прием, вполне можно продемонстрировать свою скромность, примерив максимум фамильный жемчуг. Кейт же порой надевает массивные украшения с бриллиантами и другими дорогостоящими камнями даже днем.