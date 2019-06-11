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Худая, как игла: Бритни Спирс публично защитила свою фигуру


37-летняя певица вывела папарацци на чистую воду.

Бритни Спирс, которая буквально превратила свой микроблог в фитнес-аккаунт, постоянно радует поклонников подтянутой фигурой и мотивирует на спортивные подвиги. Она регулярно выкладывает фото и видео с тренировок, а затем как результат – кадры с пляжа. Тем не менее, недавно в сеть попало фото, где Бритни совсем не такая стройная. И певица не стала молчать.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бритни Спирс возмутилась фейковыми фото в сети (видео: instagram.com/britneyspears)

Несколько часов назад она поделилась постом, где в коротком ролике демонстрирует свою фигуру в коротком топе и джинсах и спрашивает: "Ну что – я отличаюсь от себя вчерашней?". Также она добавила фото, где ее формы явно более пышные.

Фейковое фото Бритни, которе попало в сеть (фото: instagram.com/britneyspears) 

Пост она сопроводила эмоциональной подписью: "Люди всегда говорят, что люди или знаменитости обманывают своими изображениями, но никогда не подвергают сомнению папарацци, в то время как они продают ваши фотографии, которые они испортили! Все это было сделано за те же 17 часов!".

Бритн настаивает: она такая же стройная, какой себя показывает (фото: instagram.com/britneyspears) 

Многочисленные поклонники тут же принялись бурно обсуждать тему. Большинство из них сошлись во мнении, что выглядит певица потрясающе в любом виде, но все же фейковые кадры – это уже слишком.

  • Не то чтобы это имело значение, потому что твоя красавица, несмотря ни на что... НО... Посмотри на перила лодки, где она встречается у твоих ног... Полностью отредактирована. Жаль, что вам приходится иметь дело с этим...
  • Она слишком большая, теперь она худая, как игла
  • Ты лучшая
  • Да! Мы любим тебя, королева!!! Она худая, как игла!
  • Ты прекрасно выглядишь всегда, детка. Пожалуйста, не читайте ничего, что они вам публикуют…
  • Кого волнует, что кто-нибудь еще думает??? Живи своей жизнью
  • Выглядишь тощей, как иголка, мисс Бритни!
  • Дорогая Бритни, твои настоящие поклонники не заботятся о том, как ты выглядишь физически – нам нравится твой милый дух, мы знаем твое настоящее сердце, и это все, что имеет значение

Певица наслаждается отдыхом в компании своего возлюбленного (фото: instagram.com/britneyspears) 

Напомним, недавно Бритни со своим бойфрендом – 25-летним возлюбленным Сэмом Агари – отправилась на отдых в Майами. Счастливые влюбленные наслаждаются солнцем и океаном, а также делятся с поклонниками видео.

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