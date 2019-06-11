Худая, как игла: Бритни Спирс публично защитила свою фигуру

37-летняя певица вывела папарацци на чистую воду.
Бритни Спирс, которая буквально превратила свой микроблог в фитнес-аккаунт, постоянно радует поклонников подтянутой фигурой и мотивирует на спортивные подвиги. Она регулярно выкладывает фото и видео с тренировок, а затем как результат – кадры с пляжа. Тем не менее, недавно в сеть попало фото, где Бритни совсем не такая стройная. И певица не стала молчать.
Бритни Спирс возмутилась фейковыми фото в сети (видео: instagram.com/britneyspears)
Несколько часов назад она поделилась постом, где в коротком ролике демонстрирует свою фигуру в коротком топе и джинсах и спрашивает: "Ну что – я отличаюсь от себя вчерашней?". Также она добавила фото, где ее формы явно более пышные.
Пост она сопроводила эмоциональной подписью: "Люди всегда говорят, что люди или знаменитости обманывают своими изображениями, но никогда не подвергают сомнению папарацци, в то время как они продают ваши фотографии, которые они испортили! Все это было сделано за те же 17 часов!".
Многочисленные поклонники тут же принялись бурно обсуждать тему. Большинство из них сошлись во мнении, что выглядит певица потрясающе в любом виде, но все же фейковые кадры – это уже слишком.
Певица наслаждается отдыхом в компании своего возлюбленного (фото: instagram.com/britneyspears)
Напомним, недавно Бритни со своим бойфрендом – 25-летним возлюбленным Сэмом Агари – отправилась на отдых в Майами. Счастливые влюбленные наслаждаются солнцем и океаном, а также делятся с поклонниками видео.