Харлі Квінн або Мати драконів: найяскравіші образи для Геловіна від дизайнера зачісок

Фото: Яскраві образи на Геловін (колаж РБК-Україна)

Євген Соколов підібрав найбільш стильні і вдалі образи для свята та дав поради щодо вибору макіяжу та зачіски

В ніч з 31 жовтня на 1 листопада святкують Геловін, він же – переддень Дня всіх святих. Свято сягає своїм корінням у глибину століть і об'єднує навколо себе багато традицій. Як правило, найбільшого значення цьому святу надають у США, Канаді і Великій Британії. Пізніше воно стало популярним в Європі, а в Україні його з кожним роком теж святкують все масштабніше.

Про це в інтерв'ю для RBC-Lite нагадує Євген Соколов - відомий дизайнер зачісок, співзасновник і арт-директор салону Palace de Beauté у Києві.

RBC-Lite попросив Євгенія Соколова порадити українкам яскраві і стильні образи для святкування Геловіна як на гучній вечірці, так і для затишного застілля в колі друзів.

Геловін: яскраве свято і символ переходу від літа до зими

"В Україні Геловін з кожним роком стає все більш популярним! Звичайно, не в такому традиційному вигляді, як на Заході, а у вигляді маркетингового ходу для різних розважальних закладів, ресторанів, клубів, барів, салонів краси, щоб створити для клієнтів ще один привід розважитися і повеселитися", - говорить Євген Соколов.

Він нагадує: корені свята сягають ще в часи дохристиянської доби, часи кельтів, які проживали на території Англії, Ісландії і північної Франції. Вони ділили рік на дві частини: зиму і літо.

Фото: Геловін сягає своїми коренями у глибину століть і тісно пов'язаний зі збором урожаю, переходом від літа до зими (pixabay.com)

"Цей свято символізувало перехід від літа до зими. В цю ніч, за стародавнім повір'ям кельтів, світи живих і мертвих відкривали свої двері. Мешканці потойбічного світу пробиралися на землю, таким чином два світи змішувалися між собою. Щоб не стати жертвами злих духів і привидів, кельти гасили у своїх будинках вогонь, одягали на себе звірині шкури, щоб відлякувати непроханих гостей. На вулиці біля будинків для духів залишали частування. Сам народ збирався біля вогнищ, які розводилися жерцями-друїдами, і приносили в жертву тварин. Для цього люди брали священний вогонь і несли його в будинок", - говорить Євген Соколов.

Здавна символом свята була гарбуз. Він також символізував кінець літа і збір врожаю, відлякував злих духів священним вогнем, який запалювали всередині нього.

Солодощі для дітвори і барвисті карнавали в Лос-Анджелесі

Сам перукар часто буває в різних куточках світу, досліджуючи місцеві тенденції стилю, зачісок, макіяжу.

Він згадує, яке значення має Геловін для американців.

Фото: Здавна символом свята був гарбуз. Він також символізував кінець літа і збору врожаю, відлякував злих духів священним вогнем, який запалювали всередині нього (pixabay.com)

"У США Геловін – це свято, напередодні і під час якого в країні продається просто безліч цукерок! За загальним оборотом святкових продажів в країні це друге свято після Різдва. У нього, звичайно, є свої столиці. Це Лос-Анджелес і Нью-Йорк як одні з найбільш густонаселених, гуляючих і тусовочних міст. Цього дня там проходять найбільш яскраві і барвисті гуляння, карнавали, і тільки ледачий не святкує цей день або не заробляє на ньому", - говорить Євген.

Атрибут американського Геловіну – це ліхтарик з гарбуза і "жебрацтво" й прохання дати солодощів. Давній обряд "trick or treat" (пригощай або пошкодуєш) став улюбленою грою дітлахів, які вбираються в костюми чудовиськ і ходять по сусідських будинках, лякаючи дорослих. А ті, щоб "задобрити примар", відкуповуються від них солодощами. Тому такі розваги прекрасно підходять як для дорослих, так і для дітей.

Фото: На Заході до Геловіну будинку прикрашають гарбузами, кошиками з овочами, свічками та іншими красивими і затишними елементами декору (pixabay.com)

"В Україні це свято стали відзначати не так давно. У нас його популярність, звичайно ж, не зрівняється з популярністю у США. Але у нас воно вже отримало свої традиції і своїх шанувальників. Багато їх серед молоді, яка шумно і весело святкує його в клубах, барах і ресторанах. Дуже багато закладів готують в останній вікенд жовтня своїх гостей до Halloween party. І в дуже багатьох клубах вхід у вбранні для свята, як правило, вільний. Це хороший привід повеселитися і хоча б раз на рік побути в образі улюбленого героя", - розповідає Євген.

Як вибрати образ для Геловіна: поради дизайнера зачісок

Найголовніше правило костюмів і нарядів на Геловін, як і правило підбору образу до будь-якого свята, – "краще менше, але краще", каже стиліст по зачісках.

"Якщо ви хочете перевтілитися в героя фільму або мультфільму, популярного виконавця або кого завгодно, це не обов'язково повинні бути герої фільму жахів, не обов'язково - відьми або чудовиська. Який би не був образ, варто пам'ятати, що краще зробити менше і обіграти образ і вбрання якимись елементами, ніж намагатися використовувати всі прийоми, починаючи від яскравого макіяжу, зачіски. Краще зупинитися на чомусь одному. Наприклад, на елементах костюма, нанести трохи мейкапу, і доповнити вашою повсякденною зачіскою, і все! Такий легкий і стильний образ може виглядати більш органічно, ніж образ, в якому ви перегнете палицю", - вважає перукар.

Найцікавіші образи для Геловіна на думку Євгена Соколова

Дизайнер зачісок підібрав для Styler не просто елементи макіяжу та зачісок, а цілісні барвисті образи для Геловін-вечірки.

Харлі Квінн з фільму "Загін самогубців"

"Це один з моїх найулюбленіших образів, які підійде для блондинок. Це дівчина з двома хвостами: один хвіст - рожевий, другий – синій: врешті виходить образ сексуальної навіженої блондинки. У вбранні - короткі шорти, спортивна майка або топ, яскравий макіяж. Акцент образу – на зачісці з кольоровими хвостами. Її можна зробити за допомогою спреїв або крейди для волосся напівперманентного барвника, який легко змивається".

Фото: Сексуальна і навіжена блондинка Харлі Квінн (надане Євгеном Соколовим)

“Атрибутом такого образу буде бейсбольна біта. Якщо ви йдете на свято в парі, можна нарядити бойфренда у Джокера, зробивши йому відповідний макіяж і пофарбувавши волосся в зелений колір і зробити посмішку Джокера у візажиста в салоні".

Образ у стилі мексиканського Дня мертвих

"Цей дуже популярний образ можна виконати самому. Ключову роль відіграє не тільки костюм, а й зачіска і макіяж. Костюмом може стати і класичний чоловічий смокінг, і будь-яка сукня-сарафан. Тут можна дати волю фантазії! В YouTube дуже багато відео інструкцій про те, як можна самостійно розмалювати обличчя під цей стиль. Зачіска для такого образу - це ваше повсякденне волосся або заплетене в дві коси.

Фото: Популярний і яскравий образ у стилі мексиканського Дня мертвих (надане Євгеном Соколовим)

"Найголовніший аксесуар образу – це вінок з великих квітів. Рекомендую вибирати для макіяжу ті ж кольори, що і квітів на голові. Якщо вони чорні або бордово-червоні, це ідеальний варіант! Якщо будь-якого іншого кольору, теж рекомендую використовувати ці відтінки у макіяжі в однаковому стилі. Тоді цей образ буде виглядати більш закінченим. Образ чудово підходить як для блондинок, так і для брюнеток".

Малефісента: стильна і підступна чарівниця

"Прекрасний образ – це Малефісента, героїня однойменного діснеївського фільму. Для створення образу вам знадобиться, звичайно ж, спеціальний аксесуар у вигляді латексного капелюха з характерними вигнутими рогами, яким можна прикрасити голову".

Фото: Образ Малефісенти (instagram.com/alternativexfashion)

“Мейкап також можна зробити самостійно з відеоуроків. Вам не знадобиться так багато гримерного приладдя, але ось навички макіяжу будуть потрібні. Звичайно, щоб було більш естетично і красиво, краще зробити такий макіяж в салоні. Цей спосіб підходить брюнеткам, так і блондинкам: в даному випадку волосся ховаються під головний убір".

Мати драконів (Дейнеріс) з фільму "Ігри престолів"

"Якщо ви – довговолоса блондинка, сміливо рекомендую вибирати цей образ, накрутивши вертикальні локони і заплести деякі пасма в коси. Якщо вам не вистачає довжини волосся, можна використовувати накладні пасма волосся на кліпсах. Якщо ж ваше волосся недостатньо біле, також можна використовувати білий спрей для волосся, кольоровий лак білого кольору, який легко видаляється і змивається після першого миття волосся".

Фото: Стильна і ніжна Мати драконів - вдалий образ для блондинок (колаж РБК-Україна)

“Також можна використовувати довгу хвилясту перуку з натурального або синтетичного волосся: в даному випадку це не принципово, адже Геловін – це карнавал, і завдання створення образу – це нагадати персонажа".

Дівчина-єдиноріг – легкий і ніжний образ

"Для блондинок це також легкий у виконанні образ, в якому ви будете виглядати гармонійною, грайливою і сексуальною. Для цього знадобиться найголовніший атрибут – обруч з рогом єдинорога з якимось красивим і блискучим елементом декору. Його легко придбати в party-шопах, в магазинах вбрання для вечірок або замовити онлайн".

Фото: Гармонійна і ніжна Дівчина-єдиноріг (надане Євгеном Соколовим)

"Волосся можна зібрати в хвіст і повністю забризкати спреєм з блискітками, зробити такий же сяє і переливається макіяж з блиском. Якщо ви йдете на вечірку з розпущеним волоссям, можна додати кілька пасом пастельних відтінків і накрутити легкі локони, зробивши образ дівчини-єдинорога легким і ніжним".

Wonder Woman: стильний образ для брюнеток

"Мені здається, це найпоширеніший образ для вечірок. Для цього образу достатньо зробити пишну зачіску з великими локонами, характерний макіяж у стилі Wonder Woman. Для нього також знадобляться спеціальна спідниця і топ, щит і меч. Я б виділив такий образ як один з найбільш вдалих. Це образ, в якому можна виглядати гармонійно і танцювати всю ніч".

Фото: Популярний образ для Геловін-вечірки - Wonder Woman (надане Євгеном Соколовим)

“Програма-мінімум для створення образу відьми для брюнеток – це чорні, червоні або білі контактні лінзи, графічний макіяж у стилі smoky eyes, графічні бордові губи, використовання тону на пару відтінків світліше вашого натурального, щоб надати характерної блідості і матовості шкірі. Також достатньо буде праскою витягнути і зробити глянцевим волосся, і образ гламурної відьми готовий".

Універсальні правила для вибору образу на Геловін

Головне при виборі образу для Геловіна – щоб ви виглядали комфортно і органічно, звертає увагу Євген Соколов.

"Якщо ви в підборі костюмів і образів - новачок, подивіться в google образи і виберіть саме того персонажа, який візуально схожий на вас і образ, в якому ви виглядали б органічно. Якщо це складно, то можете запитати у подруг і знайомих, з яким образом ви у них асоціюєтеся. Головне, щоб вбрання доповнювало вас, і ви із задоволенням грали цю роль".





Фото: У підготовці образу на Геловін головне не переборщити, а образ має вас гармонійно доповнювати, впевнений Євген Соколов (надане Євгеном Соколовим)

Треба, щоб вбрання не було окремим від вас. Пам'ятайте про те, що роблячи макіяж і грим на Геловін, вони мають бути практичними, без перебору, радить стиліст по волоссю.

"Як правило, база такого гриму містить більше пігментів і барвників, ніж повсякденний макіяж. Тому якщо ви володарка чутливої шкіри, користуйтеся мейкапом обережно. Спробуйте зробити спочатку пробні малюнки на обличчі і подивіться, як ваша шкіра відреагує. Адже, як правило, для створення мейкап-образу на Геловін аква-гримом покривається все обличчя. Він доповнюється щільними блискітками, і шарів мейкапу набагато більше, ніж у повсякденності. Тому головне, щоб не було подразнення на шкірі", - говорить він.

Такий грим Євген Соколов не рекомендує носити на обличчі більше шести годин. Після його використання потрібно обов'язково очистити обличчя, використовуючи легкий скраб. Важливо очистити пори від пігментів, які закріпилися на обличчі.

Чого не варто робити? Не варто вибирати безглузді образи. Наприклад, образ старої відьми з розпатланим волоссям або зачіски, які не дуже надійно тримаються під час вечірки.

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Нагадаємо, раніше стиліст Євген Соколов розповів про головні тренди зачісок у цьому сезоні.

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