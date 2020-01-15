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Готовится к свадьбе? Наталья Водянова красуется в белоснежном платье и с ярким макияжем

Lite » Мода 15.01.2020 - 18:31
Готовится к свадьбе? Наталья Водянова красуется в белоснежном платье и с ярким макияжем
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Звезда восхитила сеть своей красотой

Наталья Водянова, которая недавно объявила о скорой свадьбе со своим возлюбленным Антуаном Арно, по всей видимости, уже подбирает праздничный образ. По крайней мере, настроение у нее явно нежно-романтическое. 37-летняя модель опубликовала кадр со съемки для французской версии известного по всему миру журнала Marie Claire, где позирует в женственном и ярком образе.

Готовится к свадьбе? Наталья Водянова красуется в белоснежном платье и с ярким макияжем

Наталья Водянова в съемке для Marie Claire (фото: instagram.com/natasupernova)

На Наталье надето белое платье с рукавами три четверти, которое украшает цветочная аппликация и оборки. Дополняют образ каскад массивных бус, а также выразительный макияж: красные губы, голубые тени на веках и золотитое сияние кожи сделали Наталью просто обворожительной... Девушка лежит на полу, закинув руки за голову и распустив волосы. Как известно, в обычной жизни Водянову нечасто увидишь с ярко накрашенными губами и глазами. Поэтому она вызвала настоящую бурю в сети: поклонники не устают восхищаться, какая женственная и красивая Наталья.

  • Если и есть Ангелы на земле, то это Вы – Наташа!!! Восхитительная во всех отношениях девушка!
  • Наташенька – воплощение женственности!
  • До чего же вы прекрасная!
  • Красивая. Очень красивая
  • Красавица
  • Блаженство…
  • Королева

Готовится к свадьбе? Наталья Водянова красуется в белоснежном платье и с ярким макияжемГотовится к свадьбе? Наталья Водянова красуется в белоснежном платье и с ярким макияжемГотовится к свадьбе? Наталья Водянова красуется в белоснежном платье и с ярким макияжемГотовится к свадьбе? Наталья Водянова красуется в белоснежном платье и с ярким макияжемГотовится к свадьбе? Наталья Водянова красуется в белоснежном платье и с ярким макияжемГотовится к свадьбе? Наталья Водянова красуется в белоснежном платье и с ярким макияжемГотовится к свадьбе? Наталья Водянова красуется в белоснежном платье и с ярким макияжем

Комментарии к посту Натальи (фото: instagram.com/natasupernova)

В сториз знаменитая модель и филантроп добавила несколько фото, сделанных для другого модного глянцевого издания – Elle Россия. В стильной съемке она примерила необычные наряды в духе прошлых времен. Здесь есть классический брючный костюм, сдержанное платье с воротничком, которое удачно дополняет белоснежный жакет, спортивные костюмы из мягкого трикотажа и другие вновь модные вещи.

Готовится к свадьбе? Наталья Водянова красуется в белоснежном платье и с ярким макияжемГотовится к свадьбе? Наталья Водянова красуется в белоснежном платье и с ярким макияжемГотовится к свадьбе? Наталья Водянова красуется в белоснежном платье и с ярким макияжемГотовится к свадьбе? Наталья Водянова красуется в белоснежном платье и с ярким макияжемНовая съемка Водяновой фото: instagram.com/natasupernova)

Напомним, о том, что они с Антуаном приняли решение пожениться, Наталья сообщила в канун Нового года. Модель и филантроп опубликовала пост, где продемонстрировала кольцо с крупным камнем. А позже она показала и новый дом, в который они всей семьей переехали недавно.

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