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Готується до весілля? Наталя Водянова красується в білосніжному платті і з яскравим макіяжем

Lite » Мода 15.01.2020 - 18:31
Готується до весілля? Наталя Водянова красується в білосніжному платті і з яскравим макіяжем
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Зірка захопила мережу своєю красою

Наталя Водянова, яка нещодавно оголосила про весілля зі своїм коханим Антуаном Арно, по всьому, вже підбирає святковий образ. Принаймні, настрій у неї явно ніжно-романтичний. 37-річна модель опублікувала кадр зі зйомки для французької версії відомого по всьому світу журналу Marie Claire, де позує в жіночому і яскравому образі.

Готується до весілля? Наталя Водянова красується в білосніжному платті і з яскравим макіяжем

Наталя Водянова у зйомці для Marie Claire (фото: instagram.com/natasupernova)

На Наталі надіто біле плаття з рукавами три чверті, яке прикрашає квіткова аплікація і волани. Доповнюють образ каскад масивних бус, а також виразний макіяж: червоні губи, блакитні тіні на повіках і золотитое сяйво шкіри зробили Наталю просто чарівною... Дівчина лежить на підлозі, закинувши руки за голову і розпустивши волосся. Як відомо, у звичайному житті Водянову нечасто побачиш з яскраво нафарбованими губами і очима. Тому вона викликала справжню бурю в мережі: шанувальники не втомлюються захоплюватися, яка жіночна і красива Наталія.

  • Якщо і є Ангели на землі, то це Ви – Наташа!!! Чудова в усіх відношеннях дівчина!
  • Наталочка – втілення жіночності!
  • До чого ж ви прекрасна!
  • Красива. Дуже красива
  • Красуня
  • Блаженство...
  • Королева

Готується до весілля? Наталя Водянова красується в білосніжному платті і з яскравим макіяжемГотується до весілля? Наталя Водянова красується в білосніжному платті і з яскравим макіяжемГотується до весілля? Наталя Водянова красується в білосніжному платті і з яскравим макіяжемГотується до весілля? Наталя Водянова красується в білосніжному платті і з яскравим макіяжемГотується до весілля? Наталя Водянова красується в білосніжному платті і з яскравим макіяжемГотується до весілля? Наталя Водянова красується в білосніжному платті і з яскравим макіяжемГотується до весілля? Наталя Водянова красується в білосніжному платті і з яскравим макіяжем

Коментарі до посту Наталії (фото: instagram.com/natasupernova)

У сторіз знаменита модель і філантроп додала декілька фото, зроблених для іншого модного глянцевого видання – Elle Росія. В стильній зйомці вона приміряла незвичайні вбрання в дусі минулих часів. Тут є класичний брючний костюм, стримана сукня з комірцем, яку вдало доповнює білосніжний жакет, спортивні костюми з м'якого трикотажу і інші знову модні речі.

Готується до весілля? Наталя Водянова красується в білосніжному платті і з яскравим макіяжемГотується до весілля? Наталя Водянова красується в білосніжному платті і з яскравим макіяжемГотується до весілля? Наталя Водянова красується в білосніжному платті і з яскравим макіяжемГотується до весілля? Наталя Водянова красується в білосніжному платті і з яскравим макіяжемНова зйомка Водянової фото: instagram.com/natasupernova)

Нагадаємо, про те, що вони з Антуаном прийняли рішення одружитися, Наталя повідомила напередодні Нового року. Модель і філантроп опублікувала пост, де продемонструвала каблучку з великим каменем. А пізніше показала новий будинок, в який вони всією сім'єю переїхали недавно.

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