Горячо! Обнаженная Белла Хадид прикрыла совершенное тело сумочкой известного бренда

Супермодель Белла Хадид обожает удивлять своих фолловеров в Instagram своей красотой. На этот раз звезда поделилась с подписчиками снимками со своей новой фотосессии: девушка приняла участие в рекламной кампании Burberry. На массе снимков Белла позирует в откровенных нарядах натуральных оттенков, обнимая статую пантеры, и держит в руках брендовые сумки.

Белла в оразах для бренда (фото: instagram.com/bellahadid)

Поклонникам особенно понравились горячи луки звезды: для первого фото стилисты нарядили модель в обтягивающие кожаные штаны, которые переходят в ботфорты на высоких каблуках, образ подчеркнули красные губы и собранные сзади в пучок волосы. Для второго фото Беллу одели в полупрозрачное бежевое платье, босоножки на высоких каблуках и носки того же оттенка добавили образу игривости и легкости. На этот раз макияж выбрали тоже в бежевых тонах, а волосы распустили и зачесали назад. А еще на одном фото Белла предстала полностью обнаженной: соблазнительно тело прикрывала только внушительных размеров сумка.

Белла не боися быть откровенной (фото: instagram.com/bellahadid)

«Это невероятно красиво!», «Детка, это огонь», «Спасибо, что радуешь своих фанатов, ведь ты их любишь», «Мы тебя любим», «Ты великолепна», «Ты самый настоящий прекрасный ангел», – тут же бросились писать комментарии под постом звезды поклонники.