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Гаряче! Оголена Белла Хадід прикрила досконале тіло сумочкою відомого бренду

Автор: Lite

Модель представила нову лінію Burberry

Супермодель Белла Хадід обожнює дивувати своїх фоловерів в Instagram своєю красою. Цього разу зірка поділилася з послідовувачами знімками зі своєї нової фотосесії: дівчина взяла участь у рекламній кампанії Burberry. На масі знімків Белла позує у відвертих вбраннях натуральних відтінків, обіймаючи статую пантери, і тримає в руках брендові сумки.

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Белла в оразах для бренду (фото: instagram.com/bellahadid)

Шанувальникам особливо сподобалися гарячі луки зірки: для першого фото стилісти вбрали модель в обтягуючі шкіряні штани, які переходять в ботфорти на високих підборах, образ підкреслили червоні губи і зібране ззаду в пучок волосся. Для другого фото Беллу одягли в напівпрозору бежеву сукню, босоніжки на високих підборах і шкарпетки того ж відтінку, що додали образу грайливості і легкості. На цей раз макіяж вибрали теж в бежевих тонах, а волосся розпустили і зачесали. А ще на одному фото Белла постала повністю оголеною: спокусливе тіло прикривала тільки значних розмірів сумка.

Белла не боїться бути відвертою (фото: instagram.com/bellahadid)

«Це неймовірно красиво!», «Дитинко, це вогонь», «Спасибі, що радуєш своїх фанатів, адже ти їх любиш», «Ми тебе любимо», «Ти прекрасна», «Ти справжній прекрасний янгол», – тут же кинулися писати коментарі під постом шанувальники зірки.

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