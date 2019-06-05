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Горячо: Эмили Ратаковски взволновала сеть роскошным телом в откровенном бикини


27-летняя модель поделилась новым откровенным постом

Эмили Ратаковски знаменита не столько своими работами в кино и в мире моды, сколько провокационными выходами и "голыми" фото. Так, ее страница в Instagram – это настоящая подборка откровенных кадров. Недавно она показала соблазнительный наряд, который выбрала для развлекательного ток-шоу The Tonight Show. А перед этим буквально зысыпала сеть кадрами в купальниках из своей новой линии.

Эмили Ратаковски в новом "горячем" образе (фото: instagram.com/emrata) 

Несколько часов назад коллекцию пополнил новый снимок. Девушка позирует в купальнике собственного бренда Inamorata. Крошечное бикини с длинными завязками едва прикрывает тело 27-летней модели. Волосы распущены и слегка взбиты, а на лице – минимум макияжа. Снимок получился по-настоящему летний и соблазнительный.

Эмили любит соблазнительные кадры (фото: instagram.com/emrata) 

  • Я хочу один в каждом цвете!!!
  • Люблю, как ты выглядишь
  • Фигура и купальник – просто мечта!
  • Это моя цель
  • Я могу читать ваши вибрации прямо сейчас
  • Эмили, пожалуйста, будь моей женой
  • Какая вкусная женщина
  • Давай еще, детка
  • Абсолютная королева
  • Ты выглядишь красиво, красиво и очень сексуально
  • Если бы я выглядел так, я бы заказал каждый цвет!
  • Какая же ты горячая

Эмили с мужем (фото: instagram.com/emrata) ​​​​​​​

К слову, Эмили в прошлом году вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-МакКларда. Но, похоже, супруг совершенно не против подобных постов, и бурная реакция мужчин со всего мира его даже радует. Тем более что он также частенько фигурирует в микроблоге девушки. К примеру, недавно она опубликовала совместное фото – муж держит ее на руках. "Мой предпочтительный способ перевозки", – подписала она снимок. Есть здесь и милые фото с домашними животными и трогательными признаниями в любви.

Эмили сама рекламирует свои купальники (фото: instagram.com/emrata) ​​​​​​​

Впрочем, без скандалов в звездной паре также не обошлось. Так, спустя несколько месяцев после свадьбы Себастьян был замечен в компании британской модели Сьюки Уотерхаус. Свидетели уверяли, что они обнимались, а на руке парня не было обручального кольца. Тем не менее, этот конфликт паре удалось уладить.

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