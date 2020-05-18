Горячо! 62-летняя Шэрон Стоун блистает в откровенном образе для глянца

Шэрон Стоун вновь подтвердила свой статус вечного секс-символа Голливуда. 62-летняя звезда приняла участие в новой съемке – для португальского Vogue и GQ. Несколько часов назад знаменитая актриса показала образ, где примерила стильный костюм. Укороченные брюки и пиджак с нашивками и откровенным декольте подчеркнули стройное тело красавицы, которая привыкла ошеломлять сеть своим неувядающим внешним видом. Образ дополнили укладка с зачесанными назад волосами, а также минималистичный макияж. Журнал также добавил пока только одно фото, заинтриговав тем, что Шэрон Стоун расскажет что-то, в чем она «действительно хороша».

Новый образ Шэрон (фото: instagram.com/sharonstone)

Одной из первых не удержалась от комментария Наоми Кэмпбелл. Она написала: «Оглушающе!»… Остальные подписчики голливудской дивы также молчать не стали.

Это чистый огонь

Вау, очень круто!

О боже, ты горяча, горяча и еще раз горяча!

Легенда

Как же ты всегда прекрасна… Бесконечная любовь из Китая

Люблю эти вибрации

Ты так восхитительна, однажды я стану, как ты

Любимая, сказочная

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/sharonstone)

Напомним, Шэрон весьма активна в сети. Она часто публикует фото в своем микроблоге, а также записывает видео. На них она любит делиться полезной информацией. К примеру, периодически Шэрон показывает любимые упражнения, которые весьма актуальны в период вспышки коронавируса, так как укрепляют легкие. Еще она вдохновляет поклонников заниматься хобби (она сама выбрала рисование), а также домашними делами.

Часто Стоун записывает ролики, где поздравляет с каким-либо праздником или – как на последнем – восхищается проделанной работой выпускников. С помощью всех подобных видео она также показывает, как отлично выглядит. Хотя внешность актрисы, разумеется, с возрастом и поменялась, она осталась все такой обворожительной и невероятно притягательной.