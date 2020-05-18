Гаряче! 62-річна Шерон Стоун блищить у відвертому образі для глянцю

Шерон Стоун знову підтвердила свій статус вічного секс-символа Голлівуду. 62-річна зірка взяла участь у новій зйомці – для португальського Vogue і GQ. Кілька годин тому знаменита актриса показала образ, де приміряла стильний костюм. Укорочені брюки і піджак з нашивками і відвертим декольте підкреслили струнке тіло красуні, яка звикла приголомшувати мережу своїм нев'янучим зовнішнім виглядом. Образ доповнили укладка з зачесаним назад волоссям, а також мінімалістичний макіяж. Журнал також додав поки тільки одне фото, заінтригувавши того тим, що Шерон Стоун розповість щось, у чому вона «дійсно хороша».

Новий образ Шерон (фото: instagram.com/sharonstone)

Однією з перших не втрималася від коментарів Наомі Кемпбелл. Вона написала: «Приголомшливо!»... Інші послідовувачі голлівудської діви також мовчати не стали.

Це чистий вогонь

Вау, дуже круто!

О боже, ти гаряча, гаряча і ще раз гаряча!

Легенда

Як же ти завжди прекрасна... Нескінченна любов з Китаю

Люблю ці вібрації

Ти так прекрасна, одного разу я стану, як ти

Кохана, казкова

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/sharonstone)

Нагадаємо, Шерон дуже активна в мережі. Вона часто публікує фото в своєму мікроблозі, а також записує відео. На них вона любить ділитися корисною інформацією. Наприклад, періодично Шерон показує улюблені вправи, які дуже актуальні в період спалаху коронавіруса, так як зміцнюють легені. Ще вона надихає шанувальників займатися хобі (вона сама вибрала малювання), а також домашніми справами.

Часто Стоун записує ролики, де вітає з яким-небудь святом або – як на останньому – захоплюється роботою випускників. З допомогою всіх подібних відео вона також показує, як відмінно виглядає. Хоча зовнішність актриси з віком, звичайно, і змінилася, вона залишилася такою чарівною і неймовірно привабливою.