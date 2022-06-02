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Горячий тренд: эти джинсы будут носить все этим летом (фото)

Модные джинсы лета 2022 (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Прошло больше года с тех пор, как TikTok объявил, что с узкими джинсами покончено, и джинсовые тренды продолжают подтверждать это. Чтобы убедиться в этом, взгляните на уличный стиль этого сезона, в котором каждая гламурная модница носит джинсы, как в 2003 году.

Самой модной моделью лета 2022 будут джинсы карго, утверждает Refinery29.

Возьмем, к примеру, Хейли Бибер, которую еще в феврале заметили в джинсах карго с кожаным корсетом. Или Симону Эшли из сериала "Бриджертоны" в паре от Mango с белой майкой и кожаной курткой в ​​мае.

Звезда "Бриджертонов" в джинсах карго (фото: Mango)

Брюки карго были на подъеме в течение нескольких сезонов, и все, от Рианны и Дуа Липы до Беллы Хадид и Кендалл Дженнер, носили стиль брюк из 90-х и начала 2000-х годов.

Тенденция к возврату так сильно находит отклик у потребителей, что Кларна сообщила о 103-процентном увеличении покупок брюк карго за последний год.

Аналогичное явление произошло и джинсовым аналогом брюк карго. На подиумах дизайнеры продемонстрировали клубные версии джинсов карго, а также модели, больше подходящие для командировок.

Diesel fall 2022 (фото: Diesel)

Хорошая новость о возвращении этого тренда заключается в том, что современные версии образа довольно универсальны, когда дело доходит до стиля. Поскольку корсеты и другие аксессуары в стиле Регентства, такие как оперные перчатки, продолжают господствовать, они представляют собой идеальное сочетание с джинсами карго для вечернего выхода.

Между тем, топы с бабочками и босоножки на платформе лучше подходят для повседневного позднего завтрака и шоппинга в летнюю жару.

Самые модные джинсы лета 2022 - карго

Джинсы карго - тренд лета 2022 (фото: mango.com)

Джинсы карго - тренд лета 2022 (фото: urbanoutfitters.com)

Джинсы карго - тренд лета 2022 (фото: ssense.com)

Джинсы карго - тренд лета 2022 (фото: revolve.com)

Джинсы карго - тренд лета 2022 (фото: blumarine.com)

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