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Гарячий тренд: ці джинси будуть носити всі цього літа (фото)

Модні джинси літа 2022 (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Минуло більше року з тих пір, як TikTok оголосив, що з вузькими джинсами покінчено, і джинсові тренди продовжують підтверджувати це. Щоб переконатися в цьому, погляньте на вуличний стиль цього сезону, в якому кожна гламурна модниця носить джинси, як у 2003 році.

Наймоднішою моделлю літа 2022 будуть джинси карго, стверджує Refinery29.

Візьмемо, наприклад, Хейлі Бібер, яку ще в лютому помітили в джинсах карго з шкіряним корсетом. Або Симону Ешлі з серіалу "Бріджертони" в парі від Mango з білою майкою і шкіряною курткою в травні.

Зірка "Бриджертонів" в джинсах карго (фото: Mango)

Штани карго були на підйомі протягом декількох сезонів, і всі, від Ріанни і Дуа липи до Белли Хадід і Кендалл Дженнер, носили стиль штанів з 90-х і початку 2000-х років.

Тенденція до повернення так сильно знаходить відгук у споживачів, що Кларна повідомила про 103-відсоткове збільшення покупок брюк карго за останній рік.

Аналогічне явище сталося і джинсовим аналогом брюк карго. На подіумах дизайнери продемонстрували клубні версії джинсів карго, а також моделі, які більше підходять для відряджень.

Diesel fall 2022 (фото: Diesel)

Хороша новина про повернення цього тренда полягає в тому, що сучасні версії образу досить універсальні, коли справа доходить до стилю. Оскільки корсети та інші аксесуари в стилі Регентства, такі як оперні рукавички, продовжують панувати, вони являють собою ідеальне поєднання з джинсами карго для вечірнього виходу.

Тим часом, топи з метеликами і босоніжки на платформі краще підходять для повсякденного пізнього сніданку і шопінгу в літню спеку.

Наймодніші джинси літа 2022 - карго

Джинси карго - тренд літа 2022 (фото: mango.com)

Джинси карго - тренд літа 2022 (фото: urbanoutfitters.com)

Джинси карго - тренд літа 2022 (фото: ssense.com)

Джинси карго - тренд літа 2022 (фото: revolve.com)

Джинси карго - тренд літа 2022 (фото: blumarine.com)

Раніше ми писали, що інститут кольору Pantone присвятив два відтінки Україні.

А також повідомляли, яка форма брів дозволить вам виглядати молодше своїх років.

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Модні тренди