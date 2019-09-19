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Горячая мамочка: самые пикантные образы беременной Эшли Грэм

Lite » Мода 19.09.2019 - 21:31
Горячая мамочка: самые пикантные образы беременной Эшли Грэм
Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Беременность сексуальности не помеха

Эшли Грэм – самая популярная модель плюс-сайз. Девушка обладает выдающимися внешними данными, а пышные формы сумела превратить достоинство. Модные дома и дизайнеры обожают сотрудничество с ней. А о многочисленной армии поклонников и говорить не приходится. Ведь модель вдохновляет своим примером и показывает полным девушкам, которые испытывают недостаток любви к своему телу, что они могут добиться всего, чего захотят.

Горячая мамочка: самые пикантные образы беременной Эшли ГрэмЭшли не боится показать свою фигуру (фото: instagram.com/ashleygraham)

На ее странице полно "горячих" фото в откровенных купальниках, соблазнительных нарядах и даже в обнаженном виде. Выбирая одежду для светских выходов, Эшли не отказывает себе ни в каком фасоне или расцветке. И нужно признать – смотрится в любом из них просто шикарно.

Горячая мамочка: самые пикантные образы беременной Эшли ГрэмМодель выбирает откровенные наряды (фото: instagram.com/ashleygraham)

Интересно, что беременность, о которой она объявила совсем недавно – 14-го августа – никак не мешает ей в ее желании подчеркнуть свое роскошное тело. Даже напротив: наряды знаменитой красавицы становятся все более откровенными. Возможно, как это бывает у многих девушек "в положении", именно сейчас она чувствует себя наиболее привлекательной и женственной. А выразить это помогают откровенные платья.

Горячая мамочка: самые пикантные образы беременной Эшли ГрэмГорячая мамочка: самые пикантные образы беременной Эшли ГрэмГорячая мамочка: самые пикантные образы беременной Эшли Грэм

Топ-3 самых пикантных наряда Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Самые пикантные наряды за последний месяц Грэм примерила на светскую вечеринку, устроенную известным глянцевым журналом Bazaar Icons. Здесь она блистала в эффектном наряде, состоящем из черного боди с юбкой из тончайшего кружева и отделкой из перьев по краю. Второй образ из этой же серии она примерила на презентацию новой линии белья Savage X Fenty. Теперь сверху на черное соблазнительное боди с выдающимся декольте она надела платье длиной до середины икры из прозрачной ткани.

Но, пожалуй, самый провокационный наряд она показала на Fashion Media Awards 2019. Красное латексное платье с эффектным лифом подчеркнуло каждый миллиметр ее роскошной фигуры. И, конечно же, главным акцентом сделал уже заметно округлившийся животик.

Горячая мамочка: самые пикантные образы беременной Эшли ГрэмГорячая мамочка: самые пикантные образы беременной Эшли ГрэмВ обычной жизни девушка также любит подчеркнуть беременность облегающим платьем (фото: instagram.com/ashleygraham)

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