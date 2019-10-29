Глаз не отвести! Полуобнаженная Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует роскошное тело в нижнем белье

Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Модель представила новую линию нижнего белья

Роузи Хантингтон-Уайтли уже принимала участие в разработке многих коллекций нижнего белья, и вскоре собирается порадовать поклонников новой линией – Rosie Lingerie для Marks & Spencer. Девушка объявила о скором запуске коллекции на своей странице в Instagram в привычной манере – опубликовав серию стильных соблазнительных кадров. В этот раз Роузи примерила белый кружевной комплект, а также чулки с подвязками. Завершили сексуальный лук волосы, уложенные легкими волнами, а также выразительный макияж с коричневыми smoky и чувственными губами.

Роузи в комплекте из новой линии (фото: instagram.com/rosiehw)

Подписчики модели, среди которых много знаменитостей, начали бурно обсуждать новые творения знаменитой британской модели и именитого бренда. "Вау! Мне нужен такой!, – написала Хейли Бибер, а позже добавила: "Кроме того, кто горячее тебя? Никто". Остальные также молчать не стали, оставив тысячи восторженных отзывов. Что ж, наверняка новая коллекция будет иметь успех!

Роузи с сыном (фото: instagram.com/rosiehw)

Также Роузи продолжает активно развивать свой сайт, куда снимает туториалы, интервью со специалистами, свой опыт создания мейк-апа, а также разные забавные и познавательные видео. Не стало меньше на ее странице и подборок стильных образов.

Джейсон Стетхэм в объективе Роузи (фото: instagram.com/rosiehw)

А вот личную жизнь Роузи по-прежнему предпочитает не выставлять напоказ. Кроме редких кадров с рекламных кампаний со своим сыном Джеком Оскаром, сделанных, когда мальчик был еще совсем крошкой, больше никакой информации о нем нет. Также девушка старается не показывать слишком часто своего возлюбленного Джейсона Стетхэма. Хотя недавно не удержалась и выставила кадр из магазина, в который частично попал и голливудский актер. "Овен и Лев идут на шопинг", – написала 32-летняя модель, имея в виду знаки зодиака – свой и любимого мужчины.