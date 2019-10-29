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Очей не відвести! Напівоголена Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє розкішне тіло в нижній білизні

Lite » Мода 29.10.2019 - 22:19
Очей не відвести! Напівоголена Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє розкішне тіло в нижній білизні
Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Модель представила нову лінію нижньої білизни

Роузі Хантінгтон-Уайтлі вже брала участь у розробці багатьох колекцій нижньої білизни, і незабаром збирається порадувати шанувальників новою лінією – Rosie Lingerie для Marks & Spencer. Дівчина оголосила про запуск колекції на своїй сторінці в Instagram в звичній манері – опублікувавши серію стильних спокусливих кадрів. В цей раз Роузі приміряла білий мереживний комплект, а також панчохи з підв'язками. Завершили сексуальний лук волосся, укладене легкими хвилями, а також виразний макіяж з коричневими smoky і чуттєвими губами.

Очей не відвести! Напівоголена Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє розкішне тіло в нижній білизніОчей не відвести! Напівоголена Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє розкішне тіло в нижній білизніОчей не відвести! Напівоголена Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє розкішне тіло в нижній білизніРоузі в комплекті з нової лінії (фото: instagram.com/rosiehw)

Послідовувачі моделі, серед яких багато знаменитостей, почали бурхливо обговорювати нові творіння знаменитої британської моделі і іменитого бренду. "Вау! Мені потрібен такий!, – написала Хейлі Бібер і додала: "Крім того, хто гаряче тебе? Ніхто". Решта також мовчати не стали, залишивши тисячі захоплених відгуків. Що ж, напевно нова колекція буде мати успіх!

Очей не відвести! Напівоголена Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє розкішне тіло в нижній білизніРоузі з сином (фото: instagram.com/rosiehw)

Також Роузі продовжує активно розвивати свій сайт, куди знімає туторіали, інтерв'ю з фахівцями, свій досвід створення мейк-апу, а також різні цікаві та пізнавальні відео. Не стало менше на її сторінці і добірок стильних образів.

Очей не відвести! Напівоголена Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє розкішне тіло в нижній білизніДжейсон Стетхем в об'єктиві Роузі (фото: instagram.com/rosiehw)

А ось особисте життя Роузі як і раніше воліє не виставляти напоказ. Крім рідкісних кадрів з рекламних кампаній зі своїм сином Джеком Оскаром, зроблених, коли хлопчик був ще зовсім крихіткою, більше ніякої інформації про нього немає. Також дівчина намагається не показувати занадто часто свого коханого Джейсона Стетхема. Хоча недавно не втрималася і виставила кадр з магазину, в який частково потрапив і голлівудський актор. "Овен і Лев йдуть на шопінг", – написала 32-річна модель, маючи на увазі знаки зодіаку – свій і коханого чоловіка.

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