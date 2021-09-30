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Главный цвет сезона: стилист показала, как носить белый этой осенью (фото)

Автор: Татьяна Турчаникова

Модные показы по всему миру диктуют будущие тренды. Белый цвет в этом сезоне стал одним и самых популярных. Если в вашем шкафу пока нет белой одежды, то присмотритесь к этим лукам - возможно, они вдохновят вас на поход по магазинам.

Стиист Файила Кадырова в своем Instagram вообще предлагает облачиться в белый с головы до пят: white total look.

Вдохновившись последним показом коллекции итальянского модного дома Fendi, решила собрать несколько эффектных формул с total white. Понимаю, что с нашим климатом сложно представить себя в подобном образе... Но можно же чуточку помечтать.


50 оттенков белого (фото: instagram.com/leoniehanne)

Как носить белый этой осенью: советы стилиста

  • Белый трикотажный костюм

  • Трикотажное платье миди-длины

  • Платье в бельевом стиле и пиджак

  • Брючный костюм

  • Классические брюки, пальто, первый слой - какой душе угодно, но, конечно, белый

  • Свитер или водолазка, юбка плиссе.

  • Белая рубашка и брюки-палаццо

  • Свитер и брюки

Обувь в любом из нарядов может быть какого угодно цвета (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист показала, с чем лучше всего носить грубые ботинки этой осенью.

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