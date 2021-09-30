Главный цвет сезона: стилист показала, как носить белый этой осенью (фото)

Модные показы по всему миру диктуют будущие тренды. Белый цвет в этом сезоне стал одним и самых популярных. Если в вашем шкафу пока нет белой одежды, то присмотритесь к этим лукам - возможно, они вдохновят вас на поход по магазинам.
Стиист Файила Кадырова в своем Instagram вообще предлагает облачиться в белый с головы до пят: white total look.
Вдохновившись последним показом коллекции итальянского модного дома Fendi, решила собрать несколько эффектных формул с total white. Понимаю, что с нашим климатом сложно представить себя в подобном образе... Но можно же чуточку помечтать.
50 оттенков белого (фото: instagram.com/leoniehanne)
Обувь в любом из нарядов может быть какого угодно цвета (фото: instagram.com/faila_spb)
Раньше стилист показала, с чем лучше всего носить грубые ботинки этой осенью.