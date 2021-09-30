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Головний колір сезону: стиліст показала, як носити білий цієї осені (фото)

Автор: Тетяна Турчанікова

Модні покази по всьому світу диктують майбутні тренди. Білий колір в цьому сезоні став одним і найпопулярніших. Якщо у вашій шафі поки немає білого одягу, то придивіться до цих луків - можливо, вони надихнуть вас на похід по магазинах.

Стиист Файила Кадирова у своєму Instagram взагалі пропонує одягатися в білий з голови до п'ят: white total look.

Надихнувшись останнім показом колекції італійського модного дому Fendi, вирішила зібрати кілька ефектних формул з total white. Розумію, що з нашим кліматом складно уявити себе в подібному образі... Але можна ж трішки помріяти.


50 відтінків білого (фото: instagram.com/leoniehanne)

Як носити білий цієї осені: поради стиліста

  • Білий трикотажний костюм

  • Трикотажне плаття міді-довжини

  • Сукня в білизняному стилі і піджак

  • Брючний костюм

  • Класичні брюки, пальто, перший шар - який душа бажає, але, звичайно, білого кольору

  • Светр або водолазка, спідниця плісе.

  • Біла сорочка і штани-палаццо

  • Светр і брюки

Взуття в будь-якому з нарядів може бути якого завгодно кольору (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст показала, з чим найкраще носити грубі черевики цієї осені.

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