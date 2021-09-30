Головний колір сезону: стиліст показала, як носити білий цієї осені (фото)

Модні покази по всьому світу диктують майбутні тренди. Білий колір в цьому сезоні став одним і найпопулярніших. Якщо у вашій шафі поки немає білого одягу, то придивіться до цих луків - можливо, вони надихнуть вас на похід по магазинах.
Стиист Файила Кадирова у своєму Instagram взагалі пропонує одягатися в білий з голови до п'ят: white total look.
Надихнувшись останнім показом колекції італійського модного дому Fendi, вирішила зібрати кілька ефектних формул з total white. Розумію, що з нашим кліматом складно уявити себе в подібному образі... Але можна ж трішки помріяти.
50 відтінків білого (фото: instagram.com/leoniehanne)
Взуття в будь-якому з нарядів може бути якого завгодно кольору (фото: instagram.com/faila_spb)
Раніше стиліст показала, з чим найкраще носити грубі черевики цієї осені.