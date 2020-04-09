Герцогиня даже на карантине: Кейт Миддлон восхитила ярким образом для виртуальной встречи

Королевская пара Кейт Миддлтон и принц Уильям не перестает подавать пример британцам и работают удаленно — из стен своего норфолкского имения Анмер-холл. Можно лишь представить, насколько в условиях пандемии коронавируса герцог и герцогиня Кембриджские “завалены” делами. Более того, на домашнем обучении также находятся дети герцогов — Джордж (6 лет), принцесса Шарлотта (4 года). Они проходят обучением онлайн. А вот самый младший, 2-летний принц Луи хоть и не учится пока в школе, однако требует к себе не меньшего внимания родителей. “Разрываясь” между работой и детьми Кэтрин и Уильям все же не забывают о задачах членов монаршей семьи. На днях Кейт Миддлтон и принц Уильям нанесли виртуальный визит в школу Casterton Primary Academy.

Уильям и Кейт присоединились по видеосвязи к общению с учениками и преподавателями образовательного учреждения. Следует сразу же уточнить. Да, большинство образовательных учреждений Великобритании закрыты на карантин. Однако Casterton Primary Academy — особенное в этом плане заведение. Здесь учатся детки, родители которых сражаются с коронавирусом: медики, сотрудники социальных служб, супермаркетов, водители служб доставки.

При этом дети фактически целыми днями не могут видеться с родителями, которые теперь работают едва ли не круглосуточно. Герцоги Кембриджские решили хоть как-то поддержать этих детей. И в очередной раз выразить слова благодарности их родителям.

Для встречи со столь высокопоставленными гостями ученики Casterton Primary Academy забавно принарядились. Они надели обручи с кроличьими ушами — в честь приближающейся Пасхи. Отметим, что у православных Светлое Христово Воскресение в 2020 году, согласно календарю, приходится на 19 апреля.

Отдельного внимания заслуживает также образ Кейт Миддлтон. Ведь даже для онлайн-звонка супруга принца Уильяма позаботилась о своем внешнем виде!

Миддлтон выбрала платье яркого горчичного оттенка с рукавом-фонариком и вырезом под горло. Кстати, рукава-фонарики — один из трендов весны-лета 2020. Герцогиня собрала волосы в простую прическу, открыв уши, украшенные золотыми серьгами в виде листьев.

Весьма трогательным был момент, когда ученики уникальной в этот момент школы похвастались королевской чете своими поделками к празднику. А также нарисовали портреты своих родителей. Один мальчик презентовал герцогине виртуальный букет цветов с божьими коровками. Кейт очень обрадовалась и рассказала, что ее младший сын Луи обожает этих насекомых и постоянно ищет их в саду. А старший — Джордж — любит смотреть документальные фильмы о дикой природе Дэвида Аттенборо.

Конечно же, в финале этой трогательной встречи герцог и герцогиня Кембриджские отдельно поблагодарили персонал школы, который не менее самоотверженно работает в столь трудных условиях.

“Это должно быть такое облегчение для всех родителей, которые являются ключевыми работниками сегодня, знать, что для их детей есть безопасное место”, — выражае слова признательности учителям Кейт Миддлтон.