Ей все к лицу: королева Летиция покорила изящной фигурой в пудровом брючном костюме

Королева Летиция решила превзойти саму себя. Королева-консорт Испании не перестает восхищать поклонников монаршей семьи своей активностью и исполнением социального долга. Недавно Летиция приняла участие в официальном мероприятии, приуроченном ко Дню безопасного интернета. Тогда перед десятками гостей Ее Королевское Высочество появилась в идеальном деловом образе в сдержанных тонах - ассиметричная клетчатая юбка и атласная блуза. Новый образ супруги Филиппа IV вышел более ярким, но не менее деловым.

Так, 12 февраля Летиция отправилась в Валенсию, где состоялась торжественная церемония вручения премии “Принцессы Жироны” за лучшие научные исследования. Церемония прошла в стенах Политехнического университета Валенсии. Главной гостей мероприятия была, конечно же, королева-консорт Испании, которая и вручила премии победителям, одаривая их также напутственными словами.

Королева Летиция в костюме BOSS (скриншоты поста: instagram.com/casarealdeespana)

Хоть церемония и носила официальный характер, Летиция отдала предпочтение более расслабленному аутфиту в нежно-розовых тонах. Основа образа - брючный костюм с удлиненным блейзером от шведского бренда BOSS. В брюки заправлена шелковая белоснежная рубашка со складками на груди. Обратим внимание, что брюки со стрелками подчеркнули стройную фигуру 47-летней королевы Испании.

Изысканный образ довершают лаковые лодочки пудрового оттенка на тонкой шпильке. Из украшений Летиция предпочла миниатюрные сережки-гвоздики. Акцент в макияже, как обычно, сделан на выразительные глаза. А волос аккуратно уложены по бокам.

Скриншоты поста: instagram.com/casarealdeespana

На этот раз Летиция совершила сольный выход. Тем временем ее супруг занят другим светским мероприятием. Филипп IV присутствовал в испанском городе Алькала-де-Энарес. Здесь проходила церемония вручения VIII премии короля Испании по правам человека Ассоциации сотрудничества и усилий (ACOES) Гондураса.

Король Филипп IV на церемонии вручения VIII премии короля Испании по правам человека (скриншоты поста: instagram.com/casarealdeespana)

Напомним, ранее королева Летиция и король Филипп с дочерьми впервые за 10 лет обновили семейный фотоальбом. Принцессы невероятно похожи на свою красавицу-маму.