"Это шикардос!" Могилевская ошеломила стильным образом от всемирно известного бренда

Популярная певица Наталья Могилевская не боится экспериментировать со стилем. После того, как артистка похудела и буквально преобразилась на глазах, она смело примеряет различные наряды, включая весьма откровенные и эффектные аутфиты. Например, бурное обсуждение в сети вызвало появление Натальи во время отдыха в Египте в трусиках и майке, когда звезда продемонстрировала на камеру упругие ягодицы. А образ в стильном кожаном наряде на съемках "Лиги смеха" и вовсе спровоцировал споры в сети. Так, на свежем снимке в Instagram артистка запечатлена в ультра трендовом образе от всемирно известного бренда Max Mara.

На звезде – темо-синий брючный костюм-оврсайз в полоску. Длинные брюки и пиджак свободного кроя будто с чужого плеча Наталья дополнила ассиметричной блузой на одно плечо горчичного цвета и солнечными очками в тонкой оправе. Свой образ для выхода в свет она довершила небольшой сумочкой через плечо на широком ремешке.

Макияж артистки отличается максимальной естественностью – едва уловимая на губах нежно-розовая помада, аккуратно выделенные глаза. Волосы звезды уложены в крупные локоны.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"На пути приобретения знаний о самом себе сталкиваешься с довольно забавным принципом: человек без мозгов абсолютно уверен в высоком уровне своего развития; умный же прекрасно осознает, какой он, в сущности, придурок. И после этого очень хочется спросить, что вы думаете о себе, дорогие мои? P. S. Queen of Elegance", - сопроводила Наталья свой трендовый фотосет философскими рассуждениями.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники оценили перемены в стиле звезды и поспешили ее заверить, что она выглядит подчеркнуто элегантно и лаконично.

"Шикарная!", "Вау, Наталья! Вы просто шикарно выглядете! Как дорогое вино-с годами только лучше!", "Шикарный образ!", "Незрівнянна!", "Красотка на все 100!", "Прекрасный образ", "Вы крутая! Восхищаюсь Вами!", "Наташа, ти завжди на висоті. Так тримати!", "Суперское фото! Потрясающий образ!", "Ой, хороша!", "Max Mara - это супер, а Могилевская в ней это шикардос! Смотрится круто!" - отмечали комментаторы.

Скриншот комментариев

Напомним, что Наталья Могилевская продемонстрировала гибкость в и пластику, позируя в лосинах во время занятий йогой.

Ранее Наталья Могилевская показала чувственный и красочный кадр из Одессы.