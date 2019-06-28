"Це шикардос!" Могилевська приголомшила стильним образом від всесвітньо відомого бренду

Популярна співачка Наталя Могилевська не боїться експериментувати зі стилем. Після того, як артистка схудла і буквально перевтілилася на очах, вона сміливо приміряє різні вбрання, включаючи досить відверті і ефектні аутфіти. Наприклад, бурхливе обговорення в мережі викликала поява Наталії під час відпочинку в Єгипті в трусиках і майці, коли зірка продемонструвала на камеру пружні сідниці. А образ в стильному шкіряному вбранні на зйомках "Ліги сміху" і зовсім спровокував суперечки в мережі. Так, на свіжому знімку в Instagram артистка відображена в ультра трендовому образі від всесвітньо відомого бренду Max Mara.

На зірці – темо-синій брючний костюм-оврсайз в смужку. Довгі брюки і піджак вільного крою ніби з чужого плеча Наталія доповнила асиметричної блузою на одне плече гірчичного кольору і сонячними окулярами в тонкій оправі. Свій образ для виходу в світ вона довершила невеликою сумочкою через плече на широкому ремінці.

Макіяж артистки відрізняється максимальною природністю – ледь помітна на губах ніжно-рожева помада, акуратно виділені очі. Волосся зірки укладене у великі локони.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"На шляху набуття знань про самого себе стикаєшся з досить кумедним принципом: людина без мізків абсолютно впевнена у високому рівні свого розвитку; розумна ж прекрасно усвідомлює, яка вона, по суті, придурок. І після цього дуже хочеться спитати, що ви думаєте про себе, дорогі мої? P. S. Queen of Elegance", - супроводила Наталія свій трендовий фотосет філософськими міркуваннями.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники оцінили зміни в стилі зірки і поспішили запевнити її, що вона виглядає підкреслено елегантно і лаконічно.

"Шикарна!", "Вау, Наталія! Ви просто шикарно выглядете! Як дороге вино-з роками тільки краще!", "Шикарний образ!", "Незрівнянна!", "Красуня на всі 100!", "Прекрасний образ", "Ви крута! Захоплююся Вами!", "Наташа, ти завжди на висоті. Так тримати!", "Суперское фото! Приголомшливий образ!", "Ой, гарна!", "Max Mara - це супер, а Могилевська в ній це шикардос! Виглядає круто!" - відзначали коментатори.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Наталя Могилевська продемонструвала гнучкість і пластику, позуючи в лосинах під час занять йогою.

Раніше Наталія Могилевська показала чуттєвий і яскравий кадр з Одеси.