Это нужно видеть! Ева Лонгория в роскошном платье блистает на красной дорожке с годовалым сыном

Ева Лонгория, которая в последнее время восхищает сеть стильными нарядами, а также милыми кадрами с годовалым сыном, в этот раз решила совместить эти два «козыря». Она показала фото с красной дорожки, где позирует в роскошном золотисто-серебристом вечернем платье Moschino Couture, расшитом блестками и камнями. Дополняют образ красотки украшения Cartier, а также выразительный вечерний макияж и укладка-волна.

Ева с Санти на красной дорожке (фото: instagram.com/evalongoria)

На руках она держит своего сына Сантьяго, который в июне отметил первый день рождения. Малыш одет под стать звездной маме, его лук составляют фрак, белая рубашка, а также черно-белые туфли. Он весело улыбается и, кажется, совершенно не против направленных на него отовсюду камер. Рядом с Евой стоит коляска для сына, которую придерживала левой рукой.

Ева и Габриэль с детьми (фото: instagram.com/evalongoria)

Компанию ей составила американская актриса Габриэль Юнион, которая также стала мамой в прошлом году. Дочь Каавию Джеймс она родила от за баскетболиста Дуэйна Уэйда с помощью суррогатной матери. Она пришла на вечер в розовом платье от Vera Wang с пышными оборками. Дополнили образ бывшей модели изысканные аксессуары Bulgari и высокий хвост. Девочку принарядили в праздничное платье: она блистает в воздушном белом сарафане со множеством оборок.

Санти – частый гость красных дорожек (фото: instagram.com/evalongoria)

«Друзья + Дети + Красные ковры», – подписала Ева роскошные кадры. И тут же получила множество восторженных комментариев. Поклонники благодаря Еву, что она показывает реальную жизнь мамы. Ведь даже если ты звезда, тебе бывает сложно и не с кем оставить ребенка.

Ева борется за права мам (фото: instagram.com/evalongoria)

Такие кадры Лонгория показала не просто так. Обе актрисы – настоящие активистки и борятся за права родителей, благодаря чему стали героинями американского Harper's Bazaar. Цель этой фотосессии – показать, как выглядели бы звездные мамы на официальных мероприятиях «без прикрас» и что все мамы выполняют непосильную работу, независимо от статуса и расы, и нуждаются в поддержке и понимании. По этой же причине знаменитости берут свои малышей на съемочные площадки, ивенты и важные встречи.