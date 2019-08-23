Це потрібно бачити! Єва Лонгорія в розкішному платті блищить на червоній доріжці з однорічним сином

Єва Лонгорія, яка останнім часом захоплює мережу стильним вбранням, а також милими кадрами з однорічним сином, в цей раз вирішила поєднати ці два «козиря». Вона показала фото з червоної доріжки, де позує в розкішному золотисто-сріблястому вечірньому платті Moschino Couture, розшитому блискітками і камінням. Доповнюють образ красуні прикраси Cartier, а також виразний вечірній макіяж і укладка-хвиля.

Єва з Санті на червоній доріжці (фото: instagram.com/evalongoria)

На руках вона тримає свого сина Сантьяго, який у червні відзначив перший день народження. Малюк одягнений під стати зірковій мамі, його лук складають фрак, біла сорочка, а також чорно-білі туфлі. Він весело посміхається і, здається, зовсім не проти спрямованих на нього звідусіль камер. Поруч з Євою стоъть коляска для сина, яку актриса тримаэ лівою рукою.

Єва і Габріель з дітьми (фото: instagram.com/evalongoria)

Компанію їй склала американська актриса Габріель Юніон, яка також стала мамою в минулому році. Дочка Каавию Джеймс вона народила від за баскетболіста Дуейна Уейда з допомогою сурогатної матері. Вона прийшла на вечір в рожевому платті від Vera Wang з пишними воланами. Доповнили образ колишньої моделі вишукані аксесуари Bulgari і високий хвіст. Дівчинку вдягли у святкове плаття: вона блищить в повітряному білому сарафані з безліччю оборок.

Санті – частий гість червоних доріжок (фото: instagram.com/evalongoria)

«Друзі + Діти + Червоні килими», – підписала Єва розкішні кадри. І тут же отримала безліч захоплених коментарів. Шанувальники завдяки Єву, що вона показує реальне життя мами. Адже навіть якщо ти зірка, тобі бува складно і не з ким залишити дитину.

Єва бореться за права мам (фото: instagram.com/evalongoria)

Такі кадри Лонгорія показала не просто так. Обидві актриси – справжні активістки і боряться за права батьків, завдяки чому стали героїнями американського Harper's Bazaar. Мета цієї фотосессії – показати, як виглядали б зіркові мами на офіційних заходах «без прикрас», а також що всі мами виконують непосильну роботу, незалежно від статусу і раси, і потребують підтримки і розуміння. З цієї ж причини знаменитості беруть свої малюків на знімальні майданчики, івенти і важливі зустрічі.