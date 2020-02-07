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Вот это ножки: 50-летняя Дженнифер Энистон в облегающих кожаных брюках поразила стройностью

Lite » Мода 07.02.2020 - 10:58
Вот это ножки: 50-летняя Дженнифер Энистон в облегающих кожаных брюках поразила стройностью
Дженнифер Энистон (коллаж: РБК-Украина)

Энистон посетила день рождения своей подруги - актрисы Сары Фостер

50-летняя Дженнифер Энистон своему стилю не изменяет. Звезда сериала “Друзья” обожает повседневный кэжуал в сдержанных тонах. При этом актрису крайне редко можно “встретить на фото папарацци” в юбке или платье. Всё же любимая базовая вещь Энистон - брюки во всех их комбинациях. На днях голливудская красотка продемонстрировала очередной повседневный образ, как обычно, отдав предпочтение черной гамме. При этом аутфит получился со стильной “изюминкой”.

Так, на днях Джен посетила вечеринку Сары Фостер по случаю ее дня рождения. Американская актриса и модель 5 февраля отметила свое 39-летие. При этом для шумной вечеринки Энистон выбрала не “гламурное” платье, а вполне непринужденный и удобный, но не лишенный стиля аутфит.

Экс-супруга Брэда Питта в очередной раз доказала, что ей невероятно к лицу бунтарский рокерский стиль. А с такой спортивной фигурой, как у актрисы, можно позволить себе немного кожи. В который раз подчеркнем, что эко-кожа - ведущий тренд 2020 года. И если в конце прошлого сезона в особенном почете были кожаные брюки, то в этом году присмотритесь к кожаным юбкам и платьям длины миди.

Вот это ножки: 50-летняя Дженнифер Энистон в облегающих кожаных брюках поразила стройностью

Вот это ножки: 50-летняя Дженнифер Энистон в облегающих кожаных брюках поразила стройностью

Дженнифер Энистон и ее новый повседневный образ (скриншоты поста: instagram.com/jennifer_aniston.il)

Вернемся же к Энистон. Актриса популярного сегодня сериала “Утреннее шоу” надела узкие кожаные брюки, которые в очередной раз подчеркнули стройность своей обладательницы. Отметим, что такие брючки - настоящая находка для любительниц базовых вещей. Ведь черные лосины из эко-кожи можно смело комбинировать практически с любым аутфитом.

Образ актрисы состоит из черного жакета с кожаными вставками на локтях, темно-зеленой водолазки, а также сиреневого шарфа.

Образ завершают замшевые ботинки на объемной светлой платформе и миниатюрная сумка на цепочке.

Вот это ножки: 50-летняя Дженнифер Энистон в облегающих кожаных брюках поразила стройностью

Вот это ножки: 50-летняя Дженнифер Энистон в облегающих кожаных брюках поразила стройностью

Скриншоты поста: instagram.com/jennifer_aniston.il

При этом красотку на вечеринку сопровождали охранники! На снимках Энистон выглядит задумчивой. Кто знает, быть может, Джен также мучают мысли о ее бывшем возлюбленном Брэде Питте. Все же на сегодняшний день слухи о возобновлении романа Энистон и Питта - топ-новость американских таблоидов. Поговаривают, что даже Анджелина Джоли планирует вмешаться в ситуацию. И якобы будет мстить бывшему мужу.

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