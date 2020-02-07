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Ось це ніжки: 50-річна Дженніфер Еністон у вузьких шкіряних штанах вразила стрункістю

Lite » Мода 07.02.2020 - 10:58
Ось це ніжки: 50-річна Дженніфер Еністон у вузьких шкіряних штанах вразила стрункістю
Дженніфер Еністон (колаж: РБК-Україна)

Еністон відвідала день народження своєї подруги актриси Сари Фостер

50-річна Дженніфер Еністон своєму стилю не зраджує. Зірка серіалу "Друзі" обожнює повсякденний кежуал в стриманих тонах. При цьому актрису вкрай рідко можна "зустріти на фото папарацці" в спідниці або платті. Все ж улюблена базова річ Еністон - штани у всіх їх комбінаціях. Днями голлівудська красуня продемонструвала черговий повсякденний образ, як зазвичай, віддавши перевагу чорній гамі. При цьому аутфіт вийшов зі стильною "родзинкою".

Так, днями Джен відвідала вечірку Сари Фостер з нагоди її дня народження. Американська актриса і модель 5 лютого відзначила своє 39-річчя. При цьому для галасливої вечірки Енистон вибрала не "гламурну" сукню, а цілком невимушений і зручний, але не позбавлений стилю аутфіт.

Екс-дружина Бреда Пітта в черговий раз довела, що їй неймовірно до лиця бунтарський рокерський стиль. А з такою спортивною фігурою, як у актриси, можна дозволити собі трохи шкіри. Вкотре підкреслимо, що еко-шкіра - провідний тренд 2020 року. І якщо наприкінці минулого сезону в особливій пошані були шкіряні штани, то в цьому році придивіться до шкіряних спідниць і суконь довжини міді.

Ось це ніжки: 50-річна Дженніфер Еністон у вузьких шкіряних штанах вразила стрункістю

Ось це ніжки: 50-річна Дженніфер Еністон у вузьких шкіряних штанах вразила стрункістю

Дженніфер Еністон і її новий повсякденний образ (скріншоти поста: instagram.com/jennifer_aniston.il)

Повернемося ж до Еністон. Актриса популярного сьогодні серіалу "Ранкове шоу" одягла вузькі шкіряні штани, які в черговий раз підкреслили стрункість своєї власниці. Зазначимо, що такі брючки - справжня знахідка для любительок базових речей. Адже чорні лосини з еко-шкіри можна сміливо комбінувати практично з будь-яким аутфітом.

Образ актриси складається з чорного жакета з шкіряними вставками на ліктях, темно-зеленої водолазки, а також лілового шарфу.

Образ завершують замшеві черевики на об'ємній світлої платформі і мініатюрна сумочка на ланцюжку.

Ось це ніжки: 50-річна Дженніфер Еністон у вузьких шкіряних штанах вразила стрункістю

Ось це ніжки: 50-річна Дженніфер Еністон у вузьких шкіряних штанах вразила стрункістю

Скріншоти поста: instagram.com/jennifer_aniston.il

При цьому красуню на вечірку супроводжували охоронці! На знімках Еністон виглядає задумливою. Хто знає, можливо, Джен також мучать думки про її колишнього коханого Бреда Піта. Все ж на сьогоднішній день чутки про відновлення романа Еністон і Пітта - топ-новина американських таблоїдів. Подейкують, що навіть Анджеліна Джолі планує втрутитися в ситуацію. І нібито буде мстити колишньому чоловікові.

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