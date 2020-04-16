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Це кайф: Єфросиніна в сукнях і брюках похвалилася ідеальними формами на карантині

Lite » Мода 16.04.2020 - 13:04
Це кайф: Єфросиніна в сукнях і брюках похвалилася ідеальними формами на карантині
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Маша покрасувалася відразу в чотирьох стильних образах

Маша Єфросиніна, схоже, вже дуже занудьгувала під час карантину по звичному способу життя. Як і інші її колеги, телеведуча залишається на домашній самоізоляції з рідними. Маша активно ділиться з фоловерами своїми хроніками карантину. Наприклад, на вихідних ведуча з сім'єю вибирається за місто на шашлики. Також Машу активно запрошують на різні прямі ефіри, що особливо популярно сьогодні. Та й сама Маша записує корисні інтерв'ю на тему карантину з психологами та сексологами, дитячими педіатрами і т. д. Однак за місяць домашньої ізоляції Єфросиніна встигла скучити за стильним вбранням.

Так, на своїй instagram-сторінці телеведуча поділилася забавним відео. Маша вирішила хоч якось відволіктися і провести модне дефіле, не виходячи з дому. Наприклад, телеведуча позує в розкішній персиковій сукні від французького бренду Chloé. Тільки замість вечірки або презентації Маша одягає сукню для того, щоб зібрати по квартирі речі для прання.

Ще один елегантний образ — вільні брюки-труби оливкового відтінку, в які заправлена білосніжна сорочка. Свій діловий образ Маша доповнює сонцезахисними окулярами. І знову вбрання — від Chloé. І справді, куди ж їх зараз носити?!

Ще одне плаття ніжного мерехтливої відтінку в стилі ретро, з цікавою корсетною вставкою і пишними рукавами. Дуже романтичний і ніжний образ. А також чорний піжамний костюм з яскравим принтом.

“Не хочу одягатися в подушку #скучаюпоплатьям Хто зі мною? #хроникикарантина", — підписала коротке відео Маша.

Під "одягатися в подушку" Єфросиніна має на увазі повальний флешмоб в мережі — Pillow Challenge. Українські селебрітіс з великим задоволенням підхопили цю хвилю. Користувачі соцмереж приміряють подушки, як сукні, прикрашаючи свої оригінальні образи поясами. До "подушкового" флешмобу вже встигли приєднатися Леся Нікітюк, Злата Огневич, Настя Каменських, Слава Камінська з донькою та інші. А ось Єфросиніна замість подушок все ж пропонує приміряти романтичні сукні.

Шанувальники Маші поспішили залишити приємні коментарі під її новим постом:

  • “Слава богу - не подушка!!!! Сукні - кайф!!"
  • "Сукні гарні, але зовнішність і харизма краще)"
  • “Красуня!!! Таку красу і подушкою з ковдрою не зіпсуєш!"
  • "Я сьогодні цілий день по кімнаті в сукні в підлогу ходжу"
  • “Супер! Правильний вибір!"
  • "Ці подушки вже набридли"
  • "Ви просто лялечка"
  • "Я з вами, ніяких подушок!!!"
  • “Божественно красиво! І, головне зараз, оптимістично і енергійно! Ух!"
  • “Маша, яка ж Ви приголомшлива жінка!!! Не втомлююся захоплюватися Вашою чарівністю та харизмою!)"

Скріншот коментарів: instagramcom/mashaefrosinina

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