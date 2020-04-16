Це кайф: Єфросиніна в сукнях і брюках похвалилася ідеальними формами на карантині

Маша покрасувалася відразу в чотирьох стильних образах
Маша Єфросиніна, схоже, вже дуже занудьгувала під час карантину по звичному способу життя. Як і інші її колеги, телеведуча залишається на домашній самоізоляції з рідними. Маша активно ділиться з фоловерами своїми хроніками карантину. Наприклад, на вихідних ведуча з сім'єю вибирається за місто на шашлики. Також Машу активно запрошують на різні прямі ефіри, що особливо популярно сьогодні. Та й сама Маша записує корисні інтерв'ю на тему карантину з психологами та сексологами, дитячими педіатрами і т. д. Однак за місяць домашньої ізоляції Єфросиніна встигла скучити за стильним вбранням.
Так, на своїй instagram-сторінці телеведуча поділилася забавним відео. Маша вирішила хоч якось відволіктися і провести модне дефіле, не виходячи з дому. Наприклад, телеведуча позує в розкішній персиковій сукні від французького бренду Chloé. Тільки замість вечірки або презентації Маша одягає сукню для того, щоб зібрати по квартирі речі для прання.
Ще один елегантний образ — вільні брюки-труби оливкового відтінку, в які заправлена білосніжна сорочка. Свій діловий образ Маша доповнює сонцезахисними окулярами. І знову вбрання — від Chloé. І справді, куди ж їх зараз носити?!
Ще одне плаття ніжного мерехтливої відтінку в стилі ретро, з цікавою корсетною вставкою і пишними рукавами. Дуже романтичний і ніжний образ. А також чорний піжамний костюм з яскравим принтом.
“Не хочу одягатися в подушку #скучаюпоплатьям Хто зі мною? #хроникикарантина", — підписала коротке відео Маша.
Під "одягатися в подушку" Єфросиніна має на увазі повальний флешмоб в мережі — Pillow Challenge. Українські селебрітіс з великим задоволенням підхопили цю хвилю. Користувачі соцмереж приміряють подушки, як сукні, прикрашаючи свої оригінальні образи поясами. До "подушкового" флешмобу вже встигли приєднатися Леся Нікітюк, Злата Огневич, Настя Каменських, Слава Камінська з донькою та інші. А ось Єфросиніна замість подушок все ж пропонує приміряти романтичні сукні.
Шанувальники Маші поспішили залишити приємні коментарі під її новим постом:
Скріншот коментарів: instagramcom/mashaefrosinina
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