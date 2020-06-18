Вот это формы! Кайли Дженнер демонстрирует соблазнительную фигуру в откровенном мини-платье

Кайли Дженнер продолжает демонстрировать кадры с последней съемки для Vogue Чехословакия. В этот раз девушка позирует в откровенном синем мини-платье, дополненным накидкой и черными колготками. Образ разбавили укладка мягкими волнами, а также фирменный макияж богини бьюти-индустрии. По словам Кайли, эта фотосессия получилась интимной и необычной. «Мы повесили простыни на моем заднем дворе, чтобы попытаться сделать фон, и сняли все это на моем IPhone», – рассказывает восхищенная девушка.

Кайли в съемке для глянца (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, в фотосессии также приняла участие 2-летняя дочь Кайли – Сторми. Девочка растет настоящей моделью и отлично перенимает мамины навыки в позировании. Поэтому съемка получилась яркой и жизнерадостной. Обе красавицы предстали в домашней обстановке в образах принцесс. Как Кайли, так и Сторми осталась в восторге от совместной работы. Дженнер также рассказала, как ее переполняют чувства от осознания того, что ее малышка так быстро растет. «Я так сильно люблю этого маленького ребенка, что хочу взорваться... Иногда я просто смотрю на нее и плачу, зная, что она никогда не будет такой маленькой. Кто знал что-то такое маленькое, что могло бы занять большую часть вашего сердца. Бог не совершил ни одной ошибки с тобой, Сторми, детка… За кулисами съемки», – написала счастливая и растроганная мама.

Кайли обожает позировать (фото: instagram.com/kyliejenner)

На многих снимках Дженнер позирует сама, подобрав стильные и весьма пикантные наряды. С помощью которых она показала в который раз свое совершенное тело: роскошные грудь и ягодицы, тонкую талию и изгиб спины…

Поклонники девушки, которая лидирует по количеству подписчиков среди всех знаменитых сестер (их у нее 181 миллион), буквально засыпали ее лайками и комментариями. Что не удивительно: стильные наряды на выход, а также фото с маленькой дочкой – любимые темы фолловеров знаменитой красавицы.