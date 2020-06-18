Оце так форми! Кайлі Дженнер демонструє спокусливу фігуру у відвертій міні-сукні

Кайлі Дженнер продовжує демонструвати кадри з останньої зйомки для Vogue Чехословаччина. Цього разу дівчина позує у відвертому синьому вбранні, доповненому накидкою і чорними колготками. Образ розбавили укладка з м'якими хвилями, а також фірмовий макіяж богині б'юті-індустрії. За словами Кайлі, ця фотосесія вийшла інтимною і незвичайною. «Ми повісили простирадла на моєму задньому дворі, щоб спробувати зробити фон, і зняли все це на моєму IPhone», – розповідає захоплена дівчина.

Кайлі у зйомці для глянцю (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, у фотосесії також взяла участь 2-річна дочка Кайлі – Стормі. Дівчинка росте справжньою моделлю і відмінно переймає мамині навички в позуванні. Тому зйомка вийшла яскравою і життєрадісною. Обидві красуні з'явилися в домашній обстановці в образах принцес. Як Кайлі, так і Стормі залишилася в захваті від спільної роботи. Дженнер також розповіла, як її переповнюють почуття від усвідомлення того, що її маля так швидко зростає. «Я так сильно люблю цю маленьку дитину, що хочу вибухнути... Іноді я просто дивлюся на неї і плачу, знаючи, що вона ніколи не буде такою маленькою. Хто знав щось таке маленьке, що могло б зайняти більшу частину вашого серця. Бог не зробив жодної помилки з тобою, Стормі, дитинко... За лаштунками зйомки», – написала щаслива й зворушена мама.

Кайлі обожнює позувати (фото: instagram.com/kyliejenner)

На багатьох знімках Дженнер позує сама, підібравши стильні і вельми пікантні вбрання. З допомогою яких вона показала в який раз своє досконале тіло: розкішні груди і сідниці, тонку талію і вигин спини...

Шанувальники дівчини, яка лідирує за кількістю фолловерів серед усіх знаменитих сестер (їх у неї 181 мільйон), буквально засипали її лайками та коментарями. Що не дивно: стильні вбрання на вихід, а також фото з маленькою донькою – улюблені теми фоловерів знаменитої красуні.