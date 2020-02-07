Вот это формы! Барбара Палвин покорила сеть роскошным телом в эффектном платье

Барбара Палвин, пожалуй – один из самых ярких "ангелов" Victoria's Secret. Помимо безупречного личика, венгерскую модель отличают пышные формы, которые явно выделяют ее на фоне "стандартных" красоток. Впрочем, бренд после череды скандалов старается делать упор на все разнообразие женской красоты. Подтверждение тому – и весенняя рекламная кампания, где фигурирует несколько крупных моделей.

Новый образ Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Свое роскошное тело Барбара старается подчеркнуть не только на подиуме и в рекламных кампаниях, но и в обычной жизни. Несколько часов назад на ее странице появилось фото, которое буквально взорвало микроблог "ангела".

Барбара отправилась на любимые спа-процедуры в Vanessa Marc Spa, надев черное облегающее платье-гольф длиной чуть ниже колен. Такой фасон подчеркнул роскошные грудь и бедра девушки, а также соблазнительные изгибы ее фигуры, заставив поклонников писать комплименты и признания в любви.

Волосы Барбара уложила на одну сторону, а макияж сделала максимально незаметным – таким образом, ее природная красота стала еще более заметной. "Ты прекрасна", "Красота", "Это просто любовь", – не могут остановиться фолловеры.

Барбара любит выделять глаза (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

К слову, в интервью модель признается, что в повседневной жизни старается не использовать много косметики. Чтобы выглядеть свежей и ухоженной, ей достаточно тонального крема и флюида для губ. Но если обстановка требует более эффектного внешнего вида, она применяет свое "секретное оружие". "Я обожаю выделять глаза с помощью стрелок", – признается Барбара. Искусством прорисовки стрелок разной толщины девушка овладела в совершенстве. насмотревшись на работу мастеров на показах. А в завершение прокрашивает ресницы несколькими слоями туши с эффектом накладных ресниц.