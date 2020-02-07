Оце форми! Барбара Палвін підкорила мережу розкішним тілом в ефектній сукні

Барбара Палвін, мабуть, один з найяскравіших "ангелів" Victoria's Secret. Крім бездоганного личка, угорську модель відрізняють пишні форми, які явно виділяють її на тлі "стандартних" красунь. Втім, бренд після низки скандалів намагається робити упор на все розмаїття жіночої краси. Підтвердження тому – і весняна рекламна кампанія, де фігурує кілька пишнотілих моделей.

Новий образ Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Своє розкішне тіло Барбара намагається підкреслити не тільки на подіумі і в рекламних кампаніях, але і в звичайному житті. Кілька годин тому на її сторінці з'явилося фото, яке буквально підірвало мікроблог "ангела".

Барбара вирушила на улюблені спа-процедури в Vanessa Marc Spa, надівши чорне плаття-гольф завдовжки трохи нижче колін. Такий фасон підкреслив розкішні груди і стегна дівчини, а також спокусливі вигини її фігури, змусивши шанувальників писати компліменти і зізнання в любові.

Волосся Барбара поклала на одну сторону, а макіяж зробила максимально непомітним – таким чином, її природна краса стала ще більш помітною. "Ти прекрасна", "Краса", "Це просто любов", – не можуть зупинитися фоловери.

Барбара любить виділяти очі (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

До речі, в інтерв'ю модель визнається, що в повсякденному житті намагається не використовувати багато косметики. Щоб виглядати свіжою і доглянутою, їй досить тонального крему і флюїду для губ. Але якщо ситуація вимагає більш ефектного зовнішнього вигляду, вона застосовує свою "секретну зброю". "Я обожнюю виділяти очі з допомогою стрілок", – зізнається Барбара. Мистецтво малювання стрілок різної товщини дівчина опанувала давно, надивившись на роботу майстрів на показах. А на завершення фарбує вії декількома шарами туші з ефектом накладних вій.