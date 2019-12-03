Эталон красоты: 55-летняя Моника Беллуччи удивила молодым внешним видом в съемке для глянца

Моника Беллуччи – давно признанный эталон красоты, над которым, кажется, не властно ни время, ни все возрастающая конкуренция из более молодых коллег. По крайней мере, в съемке для известных глянцевых журналов актриса выглядит всегда свежо и радует неувядающим внешним видом.

Новая обложка Моники (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Одна из последних обложек итальянской дивы – для L'Officiel Maroc. Здесь Моника примерила новую коллекцию культового бренда ювелирных украшений Cartier, так что образы получились роскошными и стильными. На обложке Беллуччи одета в черное платье с открытыми плечами, которое дополнило изысканное колье из разноцветных камней. Завершает лук легкий вечерний макияж и безупречная укладка. На других фото звезда также надела черные наряды, благодаря которым украшения засияли еще ярче.

Моника в съемке (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Интересно, что на всех фото Моника, которую недавно раскритиковали в сети за осунувшийся внешний вид, выглядит невероятно молодо и свежо. Поклонники буквально засыпали страницу актрисы восхищенными комментариями и эмодзи, называя ее самой красивой женщиной в мире и эталоном красоты.

Напомним, недавно Моника покорила публику выходом в свет в полупрозрачном наряде от Ralph Lauren. Знаменитая красавица посетила премьеру фильма Very Ralph, посвященного легендарному модельеру Ральфу Лорену. Откровенное платье подчеркнуло по-прежнему стройное тело Моники и ее природные данные. На вечеринке присутствовали многие известные красавицы, но без сомнения, ярче всех блистала Моника.