Еталон краси: 55-річна Моніка Беллуччі здивувала молодим зовнішнім виглядом у зйомці для глянцю

Моніка Беллуччі – давно визнаний еталон краси, над яким, здається, не владний ні час, ні все зростаюча конкуренція з більш молодих колег. Принаймні, у зйомці для відомих глянцевих журналів актриса завжди виглядає свіжо і радує нев'янучим зовнішнім виглядом.

Нова обкладинка Моніки (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Одна з останніх обкладинок італійської діви – для L'Officiel Maroc. Тут Моніка приміряла нову колекцію культового бренду ювелірних прикрас Cartier, так що образи вийшли розкішними і стильними. На обкладинці Беллуччі одягена в чорне плаття з відкритими плечима, яке доповнило вишукане кольє з різнокольорових каменів. Завершує лук легкий вечірній макіяж і бездоганна укладка. На інших фото зірка також одягла чорні вбрання, завдяки яким прикраси засяяли ще яскравіше.

Моніка в зйомці (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Цікаво, що на всіх фото Моніка, яку нещодавно розкритикували в мережі за змарнілий вигляд, виглядає неймовірно молодо і свіжо. Шанувальники буквально засипали сторінку актриси захопленими коментарями і emoji, називаючи її найкрасивішою жінкою у світі і еталоном краси.

Нагадаємо, нещодавно Моніка підкорила публіку виходом у світ в напівпрозорому вбранні від Ralph Lauren. Знаменита красуня відвідала прем'єру фільму Very Ralph, присвяченого легендарному модельєрові Ральфу Лорену. Відверта сукня підкреслила як і раніше струнке тіло Моніки і її природні дані. На вечірці були присутні багато відомих красунь, але без сумніву, яскравіше всіх блищала Моніка.