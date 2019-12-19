Еще стройнее: Ева Лонгория блеснула идеальной фигурой в стильном кэжуал-образе

Ева Лонгория недавно отправилась в Дубай: по плану у знаменитой актрисы было посещение гала-вечера от организации Global Gift Foundation, а также, безусловно, отдых в компании любимого сына. Знойная красотка прошлась по достопримечательностям чудо-города и успела показать несколько стильных нарядов. Накануне вылета обратно она продемонстрировала комфортный лук в черных тонах – как известно, total black в особом почете у Евы.

Ева Лонгория обожает черный (фото: instagram.com/evalongoria)

Лонгория удачно обыграла несколько вещей черного цвета: черный топ, брюки с накладными карманами и укороченную куртку. А разбавить лук она решила белыми кедами, а также классической поясной сумочкой от Chanel. Завершали образ браслеты, легкий мейк-ап и небрежная укладка. Идеально для дороги и походов по магазинам. "Я прекрасно провела время в сказочном @waldorfdubai, спасибо за все!", – написала 44-летняя актриса.

Ева и Санти (фото: instagram.com/evalongoria)

Также актриса в который раз умилила сеть фото с годовалым сыном Санти. Оказывается, на роскошный ивент она взяла и малыша. Фото в серебристом вечернем платье, которое наделало много шума на светских порталах, уступило по количеству лайков тому, где она позирует с Санти. Мама держит сына на руках и буквально светится от счастья. Ребенка Ева нарядила в белую рубашку с голубой бабочкой, а также джинсовый комбинезон с подтяжками. За такое трогательное фото Лонгория получила массу комплиментов от фолловеров.

Актриса обожает черный (фото: instagram.com/evalongoria)

В сториз актриса показала, что всю обратную дорогу в самолете Санти спал. Малыш уже привык к постоянным переездам, съемкам и красным дорожкам и легко переносит звездную жизнь. Он растет невероятно энергичным и артистичным, а потому наверняка и сам он пойдет по стопам мамы.