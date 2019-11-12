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Ще стрункішою! 44-річна Єва Лонгорія показала досконале тіло у смарагдовій сукні

Lite » Мода 12.11.2019 - 21:32
Ще стрункішою! 44-річна Єва Лонгорія показала досконале тіло у смарагдовій сукні
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса порадувала новим образом

Єва Лонгорія останнім часом не втомлюється радувати виходами у вечірніх образах. Тільки на COCO at the Hollywood Bowl вона показала відразу три вбрання: жовту відверту сукню, червону у підлогу, а також смарагдову. Останній з образів вона показала відносно недавно, опублікувавши знімок у своєму микролозі.

Ще стрункішою! 44-річна Єва Лонгорія показала досконале тіло у смарагдовій сукніЄва захоплює мережу красою (фото: instagram.com/evalongoria)

Сукня з відвертим декольте, що оголило груди Єви, і високим розрізом, що демонструє стрункі ноги, зробила її зіркою червоної доріжки. Доповнили її масивні сережки з зеленими каменями, гладка укладка, а також виразний макіяж. Що ж, актриса вкотре зуміла довести, що їй до лиця всі відтінки і фасони. За короткий час спекотна красуня набрала масу лайків від своїх послідовувачів, які не втомлюються захоплюватися, як добре виглядає 44-річна актриса і яка вона струнка.

Ще стрункішою! 44-річна Єва Лонгорія показала досконале тіло у смарагдовій сукніЄва в смарагдовій сукні (фото: instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, при вагітності Єва набрала досить багато зайвих кілограмів, розлучатися з якими було дуже нелегко. Але поки фігуру зірки критикували в мережі хейтери, вона дарма часу не втрачала. Почала актриса з того, що разом зі своїм дієтологом розробила цілісну систему харчування. Перші 6 місяців після пологів вона дотримувалася суворої. але гармонійної дієти. Ніяких шкідливих вуглеводів, тільки корисні крупи, включаючи кіноа і булгур, а також овочі, горіхи і фрукти в невеликій кількості. З білків залишилися також морепродукти і птах.

Єва в залі (відео: instagram.com/evalongoria)

Другий пункт – спорт. Єва стала посилено займатися в спортзалі, хоча ніколи особливо не любила цього робити. Заради повернення в форму молода мама буквально "прописалася" у лос-анджелеському фітнес-клубі Granite Gym, популярному серед селебрітіс. Результати своїх тренувань (та й самі тренування) зірка часто постить в особистому мікроблозі. Але, крім цього, вона додала більше руху і в щоденне життя: якщо є можливість, вона обирає пішу прогулянку замість авто. А в тривалих поїздках намагається влаштовувати щоденні пробіжки.

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