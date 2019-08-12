Элегантно и пикантно: Маша Ефросинина очаровала образом в платье с оголенной спиной

Маша Ефросинина – счастливая обладательница превосходного чувства стиля и прекрасного вкуса. В ее гардеробе преобладают элегатные и женственные наряды от брендов с мировым именем и отечественых дизайнеров. Она всегда тчательно и выверенно подбирает обувь и аксессуары, создавая ультрастильные луки, которые вызывают восторг у поклонников. Так, в сториз Instagram она показала свой "образ дня" в ярком желтом платье-миди пикантного кроя.

На одном из кадров Маша сидит в уютном кресле с бутылкой воды в руках. На ней – элегантное платье в горошек с длинным рукавом и вырезом "лодочка".

"И понеслась в рабочую неделю", - подписала кадры теледива.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Позже звезда позволила поклонникам рассмотреть ее наряд в деталях. Оказалось, что спина у платья максимально открыта. Свой образ ведущая дополнила изящными бежевые мюли с черным носком на высокой шпильке, украшенной круглой крупной бусиной-жемчужиной. Из аксессуаров лишь ненавязчивые тонкие золотые браслеты на запястье.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

В руках ведущая держит цветок на длинном стебле и медленно поворачивается к камере, давая возможность оценить наряд со всех сторон.

Напомним, что Маша Ефросинина показала забавное фото в компании подруг и сына Александра. Веселый квартет запечатлен в прыжке во время совместного отдыха на природе.

Ранее Маша Ефросинина растрогала сеть эксклюзивным нежным фото с мужем Тимуром, которое сделал ее маленький сын Александр.

Также Маша Ефросинина развеселила сеть забавной историей о неординарных "ритуалах" пробуждения , которая оказалась знакома многим мамам.