Елегантно і пікантно: Маша Єфросиніна зачарувала образом в сукні з оголеною спиною

Маша Єфросиніна – щаслива володарка чудового почуття стилю і прекрасного смаку. У її гардеробі переважають элегатные і жіночні вбрання від брендів зі світовим ім'ям та вітчизняних дизайнерів. Вона завжди прискіпливо і вивірено добирає взуття і аксесуари, створюючи ультрастильні луки, які викликають захоплення у шанувальників. Так, у сторіз Instagram вона показала свій "образ дня" в яскравій жовтій сукні-міді пікантного крою.

На одному з кадрів Маша сидить у затишному кріслі з пляшкою води в руках. На ній – елегантне плаття в горошок з довгим рукавом і вирізом "човник".

"І понеслася в робочий тиждень", - підписала кадри теледіва.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Пізніше зірка дозволила шанувальникам розглянути її вбрання в деталях. Виявилося, що спина у сукні максимально відкрита. Свій образ ведуча доповнила витонченими бежеві мюлями з чорним носком на високій шпильці, прикрашеній круглою великою намистиною-перлиною. З аксесуарів - лише ненав'язливі тонкі золоті браслети на зап'ястя.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

В руках ведуча тримає квітку на довгому стеблі і повільно повертається до камери, даючи можливість оцінити вбрання з усіх боків.

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна показала кумедне фото в компанії подруг і сина Олександра. Веселий квартет відображений в стрибку під час спільного відпочинку на природі.

Раніше Маша Єфросиніна зворушила мережу ексклюзивним ніжним фото з чоловіком Тимуром, який зробив її маленький син Олександр.

Також Маша Єфросиніна розвеселила мережу кумедною історією про неординарні "ритуали" пробудження, яка виявилася знайомою багатьом мамам.