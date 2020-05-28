Эксперты рассказали, как носить обувь на каблуках без вреда для здоровья

Карантин заканчивается, домашние тапочки в ящик – в ход идут каблуки. Ведущие программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Мария Мельник и Григорий Герман узнали, действительно ли высокие каблуки плохо влияют на изящные женские ножки и какой он, идеальный каблук.

Высокие каблуки действительно могут стать причиной многих заболеваний. Во время ходьбы на каблуках икроножные мышцы не участвуют в процессе. Из-за этого кровь не доходит до наших конечностей. Усталость, отечность и натоптыши – это только начало. Отсюда одна из самых распространенных болезней женщин – варикоз. Если постоянно носить обувь на высоких каблуках, происходит деформация большого пальца – начинает выпирать кость.

«В этом случае страдает поясница и проблема спины тоже присутствует. Ведь из-за перегрузки устают мышцы спины», – отмечает травматолог Владимир Забашта в программе «Ранок з Україною».

Но это не значит, что надо ставить крест на всех высоких каблуках. И их можно носить, если знать несколько секретов. Во-первых, чередуйте дни: если сегодня на каблуках, то завтра лучше обуть другую обувь. Во-вторых, лучше носить высокие каблуки со специальной стелькой, которую можно заказать для своей ножки. Парадокс в том, что в туфлях на совершенно плоской подошве – тоже ничего хорошего. Должен быть подъем, который будет поддерживать пяточную кость.

«Стелька позволяет разгрузить стопу, правильно ее нагрузить и нивелировать какие-то проявления плоскостопия, – советует хирург Александр Боркивец в эфире канала «Украина». – А оптимальная высота каблука – это 3-5 см».

Как только чувствуете усталость в ногах, сделайте легкое упражнение, чтобы разгрузить икроножные мышцы.

«Следует потянуть носок на себя, сделать таких 15-20 движений и это будет препятствовать застою крови нижних конечностей», – комментирует хирург.

Поэтому, девушки, чтобы не наносить ножкам вреда, когда носите высокие каблуки – надевайте их не каждый день и лучше со специальной стелькой. Но лучше отдавайте предпочтение обуви с каблуком до пяти сантиметров.

Напомним, Екатерина Кухар показала топ-5 упражнений для фигуры, как у прима-балерины.