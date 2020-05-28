Експерти розповіли, як носити взуття на підборах без шкоди для здоров’я

Карантин закінчується, домашні тапочки в ящик – в хід йдуть підбори. Ведучі програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» Марія Мельник і Григорій Герман дізналися, справді високі підбори погано впливають на витончені жіночі ніжки і який він, ідеальний каблук.

Високі підбори справді можуть стати причиною багатьох захворювань. Під час ходьби на каблуках литкові м’язи не беруть участі у процесі. Через це кров не доходить до наших кінцівок. Втома, набряклість й натопні – це тільки початок. Звідси одна з найпоширеніших хвороб жінок – варикоз. Якщо постійно носити взуття на високих підборах, відбувається деформація великого пальця – починає випирати кістка.

«У цьому випадку страждає поперек і проблема спини теж присутня. Адже через перенавантаження втомлюються м'язи спини», – зазначає травматолог Володимир Забашта в програмі «Ранок з Україною».

Але це не означає, що треба ставити хрест на всіх високих підборах. І їх можна носити, якщо знати декілька секретів. По-перше, чергуйте дні: якщо сьогодні на підборах, то завтра краще взути інше взуття. По-друге, краще носити високі підбори зі спеціальною устілкою, яку можна замовити для своєї ніжки. Парадокс у тому, що в туфлях на геть пласкій підошві – теж нічого хорошого. Має бути підйом, який буде підтримувати п’яткову кістку.

«Устілка дозволяє розвантажити стопу, правильно її завантажити і нівелювати якісь прояви плоскостопості, – радить хірург Олександр Борківець в ефірі каналу «Україна». – А оптимальна висота підбора – це 3-5 см».

Як тільки відчуваєте втому в ногах, зробіть легку вправу, щоб розвантажити литкові м’язи.

«Слід потягнути пальчики на себе, зробити таких 15-20 рухів і це буде перешкоджати застою крові нижніх кінцівок», – коментує хірург.

Тож, дівчата, щоб не завдавати ніжкам шкоди, коли носите високі підбори – взувайте їх не щодня і краще зі спеціальною устілкою. Але краще віддавайте перевагу взуттю з каблуком до п’яти сантиметрів.

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