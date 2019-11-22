С эко-шубкой на плечах: Настя Каменских перевоплотилась в "милитари-девчонку"

Настя Каменских, похоже, и не думает расслабляться! Даже после насыщенных будней в Мексике, еще более насыщенных дней в Киеве украинская певица все еще находит силы для постоянных медиа-проявлений. Так, вчера, 21 ноября, Каменских побывала в прямом эфире одной из украинских радиостанций. Сегодня она появилась на телеканале “1+1”!

При этом, как обычно, отдельного внимания заслуживают яркие образы Насти. Особенно - повседневный образ, в котором она появилась на радиостанции. На своей страничке в сети instagram в разделе “сториз” певица опубликовала серию фото нового образа. Исполнительница позирует в спортивном костюме с расцветкой милитари - камуфляжные пятна всех оттенков серого. Образ Насти довершает объемная шубка цвета слоновой кости. Обратите внимание, что шубка выполнена из искусственного меха - эко-тренд все еще актуален! Так что незачем носить на себе шкурки убитых животных.

На ножках - массивные белые кроссовки. И хотя такая обувь был особенно модной в прошлом сезоне. Однако модницы решили еще немного “вдохнуть в нее жизнь”. Из аксессуаров - поясная сумка.

Стильная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

А вот на прямой эфир программы “Сніданок з 1+1” Каменских пришла уже “при всем параде”. На певице - сценический наряд в котором, кстати, она уже выступала - во время концерта “Вечер премьер с Катей Осадчей”. На Насте - лаковый розовый жакет с крокодиловы тиснением. А также лаковое белье - коротенькие шортики, лифчик, надетый поверх полупрозрачного черного боди. Из аксессуаров - массивное серебряное колье. Волосы собраны в пучок с эффектной челкой.

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Напомним, что во время прошедшего "Вечера премьер" Настя приятно удивила поклонников. Ведь на сцену с ней вышла мама Лидия Каменских и крестная Алла Кудлай. Они исполнили ироничную композицию "Подруга" о женской дружбе, которую Настя подарила маме на день рождения. Автором слов и музыки выступил ее супруг Алексей Потапенко (Потап).