З еко-шубкою на плечах: Настя Каменських перевтілилася у "мілітарі-дівчину"

Настя Каменських, схоже, і не думає розслаблятися! Навіть після насичених буднів у Мексиці, ще більше насичених днів у Києві українська співачка все ще знаходить сили для постійних медіа-проявів. Так, вчора, 21 листопада, Каменських побувала в прямому ефірі однієї з українських радіостанцій. Сьогодні вона з'явилася на телеканалі "1+1"!

При цьому, як зазвичай, окремої уваги заслуговують яскраві образи Насті. Особливо - повсякденний образ, в якому вона з'явилася на радіостанції. На своїй сторінці в мережі instagram в розділі "сторіз" співачка опублікувала серію фото нового образу. Співачка позує в спортивному костюмі із забарвленням мілітарі - камуфляжні плями усіх відтінків сірого. Образ Насті довершує об'ємна шубка кольору слонової кістки. Зверніть увагу, що шубка виконана зі штучного хутра - еко-тренд все ще актуальний! Так що нема чого носити на собі шкурки убитих тварин.

На ніжках - масивні білі кросівки. І хоча таке взуття було особливо модним в минулому сезоні. Однак модниці вирішили ще трохи "вдихнути в них життя". З аксесуарів - поясна сумка.

Стильна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

А ось на прямий ефір програми "Сніданок з 1+1" Каменських прийшла вже "при всьому параді". На співачці - сценічне вбрання в якому, до речі, вона вже виступала - під час концерту "Вечір прем'єр з Катею Осадчою". На Насті - лаковий рожевий жакет з крокодилячим тисненням. А також лакова білизна - коротенькі шортики, ліфчик, надітий поверх напівпрозорого чорного боді. З аксесуарів - масивне срібне кольє. Волосся зібране в пучок з ефектним чубчиком.

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, що під час минулого "Вечори прем'єр" Настя приємно здивувала шанувальників. Адже на сцену з нею вийшла мама Лідія Каменських і хрещена Алла Кудлай. Вони виконали іронічну пісню "Подруга" про жіночу дружбу, яку Настя подарувала мамі на день народження. Автором слів і музики виступив її чоловік Олексій Потапенко (Потап).