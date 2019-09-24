Катерина Кухар блищить на сайті Vogue Італія

Катерина Кухар (фото: instagram.com/vadim_yatsun)

Італійський Vogue оцінив роботи українського фотографа

Сайт італійського Vogue розмістив у себе на порталі спільну зйомку відомого українського фотографа Вадима Яцуна і прими-балерини Катерини Кухар. Варто відзначити, що це далеко не єдина їхня спільна робота. Натхненний красою прими-балерини, Вадим Яцун готує проект, головною музою якого, звичайно ж, стане Катерина Кухар.

Вадим Яцун і Катерина Кухар (фото: instagram.com/vadim_yatsun)

"Для реалізації проекту ми з Катериною вирішили не йти далеко від знайомих їй атрибутів: дзеркал і лебединою легкістю, але так як нам не хотілося дотримуватися штампів і працювати в залі занять або розкішних холах театрів, я вирішив перемістити локацію в студійні умови і трансформувати простір за допомогою кривих дзеркал! Побачивши результат, ми відразу ж зрозуміли, що ці фото потрібно розміщувати тільки в глянці світового рівня! », – говорить Вадим.

Зйомка, яка потрапила на сайт відомого глянцю (фото: Бачимо Яцун)

Над створенням такого незвичайного образу працювали справжні майстри: стиліст Сорт Аліна, візажист Дар'я Нещадин, а також майстер по зачісках Антоніна Лобода.

"Мені було дуже приємно дізнатися про цю новину. Адже італійці завжди були законодавцями моди і шанувальниками краси. На такі зйомки я згодна вкрай рідко і тільки в тому випадку, коли дуже довіряю людині, з якою працюю. Я до початку зйомки не розуміла, що на мене чекає, але я настільки довіряю Вадиму, що навіть із заплющеними очима піду на зйомку", – розповіла Катерина Кухар.

Нове досягнення українського фотографа (фото: Бачимо Яцун)

Вадим Яцун працював також з багатьма іншими зірками і політиками, а його роботи публікуються в багатьох топових виданнях.