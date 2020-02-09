Эффектная Катя Осадчая покорила появление в роскошном наряде за 57 000 грн

Катя Осадчая привыкла блистать на светских мероприятиях и экранах ТВ в умопомрачительных нарядах, тем более ведущая считается обладательницей прекрасного вкуса и умеет выглядеть стильно и модно при любых обстоятельствах. Луки теледивы для субботних эфиров "Светской жизни" вызывают повышенный интерес у поклонников – в кадре она всегда выглядит эффектно. Так, новый роскошный образ Кати - в платье от бренда Maison D'ANGELANN, стоимостью 2360 долларов ( около57 000 грн).

Ведущая позирует на камеру в черном вечернем бархатном платье и демонстрирует глубокий разрез, который обнажил ее ногу. В дополнение к изысканному наряду Катя выбрала длинные сверкающие серьги, ее голову украсил ободок с черными и белыми камнями и стразами. В качестве обуви она предпочла уточенные босоножки на шпильке с тонкими ремешками.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Поклонники пришли в восторг от роскошного образа теледивы. Их покорил ее изысканный торжественный лук.

Скриншот: (maisonangelann.com)

Шикарный образ: Катя Осадчая блестнула в "золотой униформе"

Все ідеально сукня дуже гарна

Королева! Красивая и мудрая

Шикарный вид

Катя,вы как всегда неотразимы

Сукні цього бренду створюють для вас певно! Шикарно!

Ви просто супер

Ти така крута люблю тебе

Красуня

Как всегда прекрасная и соблазнительная!

Гарно

Скриншот комментариев

Кстати, Катя уже блистала в идентичном наряде, но только глубокого винного оттенка от Maison D'ANGELANN. Тогда ее образ дополнили аккуратные небольшие круглые серьги и серебристые босоножки.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Напомним, что Катя Осадчая очаровала домашним душевным фото сыночка Ивана, который, по словам поклонников ведущей, похож на своего отца Юрия Горбунова.