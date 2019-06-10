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В джинсах и белье: Рианна вышла в свет в очередном экстравагантном наряде

Lite » Мода 10.06.2019 - 21:56
В джинсах и белье: Рианна вышла в свет в очередном экстравагантном наряде
Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)

31-летняя певица продолжает эпатировать

Рианна, которая в мае презентовала первую коллекцию одежды собственного бренда Fenty, считает своим долгом вдохновлять поклонников. Певица известна своей страстью к необычным нарядам, а потому не проходит и дня, чтобы на ее странице в Instagram не появился новый ансамбль. В этот раз она вновь примерила нечто экстраординарное.

Джинсы прямого кроя и простую белую футболку она дополнила полупрозрачным платьем в бельевом стиле. Не забыла она и деталях: широкий чокер, бусы, множество браслетов, заколки в волосах, часы и клатч в тон платью-комбинации. На ногах у нее красуются туфли с камнями, а на глаза она периодически надевала узкие очки в белой оправе. Такой эпатажный стиль пришелся по душе поклонникам.

В джинсах и белье: Рианна вышла в свет в очередном экстравагантном нарядеВ джинсах и белье: Рианна вышла в свет в очередном экстравагантном наряде

Рианна показала новый смелый образ (фото: instagram.com/badgalriri) 

  • Этот образ так чертовски мил!
  • О боже! Великолепна, великолепна, великолепна!!!
  • Эти туфли – это все
  • Ты великолепна
  • Ты наша королева
  • Ты так прекрасна
  • Я люблю тебя!
  • Выглядишь потрясающе
  • Стиль просто супер!
  • Королева, икона
  • твоя работа восхитительна
  • Моя любовь
  • Прекрасно!
  • Скажи мне, кто еще, как ты знаешь, мог бы носить это и не выглядеть так, будто они в мешковине

Многих фолловеров барбадосской красавицы по обыкновению возмутило то, что певица занимается бизнесом и дизайном вместо того, чтобы выпустить новый сингл или альбом.

  • Вернись к музыке, королева, пожалуйста!!!
  • Хорошо, но где, черт побери, альбом, Ri? Где этот альбом?!?!?!?!
  • Почему она играет в наряды, когда я жду новой музыки

В джинсах и белье: Рианна вышла в свет в очередном экстравагантном нарядеРианна вовсю окунулась в бизнес (фото: instagram.com/badgalriri) 

К слову, недавно журнал Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире – благодаря коллаборации с компанией Moet Hennessy Louis Vuitton ее доход увеличился до 600 миллионов долларов. Таким образом, она обошла Мадонну с ее 570 миллионами и Селин Дион, доход которой – 450 млн, а также Бейонсе – 400 млн. Интересно, что еще осенью она занимала всего лишь седьмую строчку рейтинга. Помимо бренда одежды Fenty, которым она занялась недавно, деньги ей приносит также марка косметики Fenty Beauty (ей принадлежит 15%), а также бельевой бренд Savage x Fenty.

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