У джинсах і білизні: Ріанна вийшла в світ у черговому екстравагантному вбранні

Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)

31-річна співачка продовжує епатувати

Ріанна, яка в травні презентувала першу колекцію одягу власного бренду Fenty, вважає своїм обов'язком надихати шанувальників. Співачка відома своєю пристрастю до незвичайного вбрання, а тому не проходить і дня, щоб на її сторінці в Instagram не з'явився новий ансамбль. Цього разу вона знову приміряла щось екстраординарне.

Джинси прямого крою і просту білу футболку вона доповнила напівпрозорою сукнею в білизняному стилі. Не забула вона і про деталі: широкий чокер, намисто, безліч браслетів, шпильки у волоссі, годинник і клатч в тон сукні-комбінації. На ногах у неї красуються туфлі з камінням, а на очі вона періодично одягала вузькі окуляри в білій оправі. Такий епатажний стиль припав до душі шанувальникам.

Ріанна показала новий сміливий образ (фото: instagram.com/badgalriri)

Цей образ такий милий, чорт!

О боже! Чудова, прекрасна, чудова!!!

Ці туфлі – це все

Ти чудова

Ти наша королева

Ти так прекрасна

Я люблю тебе!

Виглядаєш приголомшливо

Стиль просто супер!

Королева, ікона

Твій вигляд чудовий

Моя любов

Чудово!

Покажіть мені, хто ще міг би носити це і не виглядати так, ніби він в мішковині

Багатьох фоловерів барбадоської красуні як звичайно обурило те, що співачка займається бізнесом і дизайном замість того, щоб випустити новий сингл або альбом

Повернися до музики, королева, будь ласка!

Добре, але де, чорт забирай, альбом, Ri? Де цей альбом?!?!?!?!

Чому вона грає в наряди, коли я чекаю нової музики

Ріанна щосили поринула в бізнес (фото: instagram.com/badgalriri)

До речі, нещодавно журнал Forbes назвав Ріанну найбагатшою співачкою в світі – завдяки співпраці з компанією Moet Hennessy Louis Vuitton її дохід збільшився до 600 мільйонів доларів. Таким чином, вона обійшла Мадонну з її 570 мільйонами і Селін Діон – 450 млн, а також Бейонсе – 400 млн. Цікаво, що ще восени вона займала лише сьому сходинку рейтингу. Крім бренду одягу Fenty, яким вона зайнялася нещодавно, гроші їй приносить також марка косметики Fenty Beauty (їй належить 15%), а також білизняний бренд Savage x Fenty.