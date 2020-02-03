Дженнифер Лопес превзошла Шакиру и сменила 4 наряда за 12 минут на Суперкубке-2020

Прошедшие выходные были “безумно” насыщенными и богами на одни из самых долгожданных событий в 2020 году. Так, 2 февраля в Лондоне прошла церемония BAFTA — награждение премии Британской академии кино и телевизионных искусств. Где образом “восточной принцессы” сверкнула Кейт Миддлтон. Герцогиня пришла в платье, в котором уже появлялась на публике в 2012 году. Также 2 февраля состоялся Суперкубок-2020 — Super Bowl LIV (54-й матч Супербоула, 50-й в современной эре НФЛ и 100-ого сезона НФЛ, решающая игра Национальной футбольной лиги в сезоне 2019 года). В перерыве финала Super Bowl выступил звездный дуэт — Дженнифер Лопес и Шакира.

При этом многотысячная толпа спортивных фанатов и зрителей ждали перерыва финала Super Bowl даже с большим нетерпением, нежели саму игру. Все же поп-дивы с мировыми именами не подвели и подарили зрителям поистине мощное выступление.

Первой на огромную “сцену” стадиона вышла Шакира, которая блистала в роскошном наряде - алая юбка и топ. Все изделия обильно расшиты бисером, бахромой пайетками. Ну что же, звезда должна блистать! После активного перформанса с гитарой Шакира эффектно отсоединила нижнюю часть топа, оставшись в бра.

Shakira & J. Lo's FULL Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show

Однако, пожалуй, больше всего внимания к себе смогла приковать Дженнифер Лопес. За 12 минут своего выступления мегаартистка успела сменить 4 образа! Поставив едва ли не рекорд и “обскакав” своему коллегу - Шакиру.

Так, для первой песни Джей Ло вышла в откровенном и очень притягательном кожаном наряде с длинной шелковой юбкой розового цвета. Буквально сразу же Лопес эффектно отстегнула юбку, которая еще долго парила в воздухе. Затем Дженнифер блистала в одном только боди с множеством металлических заклепок.

Два первых образ Лопес (скриншоты: instagram.com/versace)

Еще через несколько минут Лопес сняла с себя кожаный наряд и отплясывала зажигательные танцы в прозрачном комбинезоне с блестящими вставками-зеркалами.

Кстати, на сцену Super Bowl 2020 вышла даже 11-летняя дочка Дженифер Лопес - Эмма. Девочка вместе с хором и своей звездной мамой исполнила одну из песен. За это время Дженнифер мастерски успела сменить еще один наряд. На этот раз латиноамериканская красотка облачилась в более закрытый комбинезон - также серебристого оттенка. Комбинезон обильно декорирован бахромой, которая эффектно движется от каждого движения. Затем Лопес накинула на плечи патриотичную накидку из перьев - все под цвет флага США.

Скриншоты: instagram.com/versace

К слову, за создание образом Джей Ло для Суперкубка-2020 отвечал Дом моды Versace!

“Верхняя часть боди изготовленная из кожи, и выполнена в виде кожаной куртки, украшенной тысячами шипов, кристаллами Swarovski… Образ был вдохновлен байкерскими мотивами и украшен нежным розовым шелковым атласным платьем. Сложный костюм был полностью изготовлен вручную в ателье Дома в течение 900 часов”, - говорится на страничке Versace о кожаном наряде.

Скриншоты: instagram.com/versace

А вот на изготовление прозрачного боди с зеркальными вставками понадобилось более 700 часов ручной работы!

Напомним, ранее Дженнифер Лопес и Шакира блистали на пресс-конференции Super Bowl 2020.