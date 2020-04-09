Не дочекаюся, коли стану мамою: Леді Гага відверто розповіла про особисте життя і роботу

Леді Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Зірка прикрасила травневу обкладинку Instyle Magazine

Леді Гага прикрасила чергову обкладинку. Вона стала героїнею нового б'юті-випуску відомого глянцевого журналу Instyle Magazine. Вибір головної зірки номера був заснований на багатьох факторах. І Гага з її популярністю, причетністю до б'юті-сфери і любов'ю допомагати іншим ідеально підійшла на цю роль.

«GA! GA! Маленькі монстри, підніміть свої лапи високо. @ladygaga прикрашає наш останній б'юті-випуск з очевидних причин: від збору 35 мільйонів доларів на боротьбу з #coronavirus до спалаху радості з її новим альбомом і підтримання цього образу. Суперзірка естради – втілення краси в усіх відношеннях», – написали на сторінці видання в мережі.

Співачка прикрасила новий випуск (фото: instagram.com/instylemagazine)

В футуристичної зйомці, яка проходила на природі, співачка приміряла масу стильних образів: як жіночних розкішних, так і бунтарських в дусі епатажної зірки. Пишні сукні з піною воланів і строгі костюми доповнюють кольє з шипами, металеві браслети, незвичайної форми маски і інші помітні аксесуари. Завершують образи яскраво-рожее волосся і виразний макіяж, а також манікюр їм в тон. Є тут і більш ніжні луки, з невагомою вуаллю та вишуканими прикрасами від знаменитих ювелірних марок.

Зірка в новій зйомці (фото: instagram.com/instylemagazine)

У відвертому інтерв'ю Леді Гага розповіла про своє повернення в музику. А також про плани на майбутнє і мрії. Цікаво, що вона дала багато чесних відповідей про своє особисте життя. Так, 33-річна зірка зізналася, що мріє про дітей і вже з нетерпінням чекає, коли стане мамою. «Хіба це не неймовірно, що ми, жінки, можемо ростити людину всередині себе, а потім випускати його назовні? При цьому наша головна задача – підтримати його життя...», – підкреслила співачка.

Знаменитість блищить в незвичайному вбранні (фото: instagram.com/instylemagazine)

Нагадаємо, зараз співачка перебуває у відносинах з підприємцем Майклом Поланскі. Щаслива і закохана, Гага часто публікує спільні фото зі своїм бойфрендом. За словами наближених до пари людей, Леді Гага давно не була налаштована так серйозно стосовно чоловіка. Так що, цілком можливо, незабаром ми почуємо радісні новини про довгоочікуване материнство зірки.