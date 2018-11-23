Дочка Трампа попала в модний конфуз через взуття

Фото: Тіффані Трамп (Getty Images)

Дівчина забула зняти бірку з нових туфель

Молодша дочка президента США Дональда Трампа і його другої дружини Марли Мейплз, Тіффані опинилася в центрі уваги ЗМІ через модний конфуз. Дівчину підвело її взуття, пише Vanity Fair.

У мережі з'явилися фотографії, на яких 25-річна Тіффані разом з сестрою Іванкою направляється до літака. Спадкоємиці американського лідера вирушили у Флориду, де в колі сім'ї відсвяткували День подяки.

На знімку видно, що Тіффані йшла на борт з цінником на підошві взуття. Схоже, студентка юридичного факультету Джорджтауна сильно поспішала і забула зняти бірку з нових туфель.

Фото: Тіффані і Іванка Трамп (twitter.com/richardpenze)

Взуття якого бренду носила в той день дочка президента США - не уточнюється.

Відзначимо, що зовсім недавно подібна історія трапилася з дружиною принца Гаррі - Меган Маркл. Монарша особа осоромилася, забувши забрати бірку зі свого плаття бренду Self-Portrait під час виходу в світ.

Пізніше Меган потрапила в ще один конфуз - на цей раз з-за брудних колготок.

Ми також повідомляли, що з Олею Поляковою трапився пікантний конфуз під час виступу.

Відео: РБК-Україна