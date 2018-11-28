Дочка Сінді Кроуфорд в розкішному вбранні стала зіркою показу Valentino

Фото: Кайя Гербер (instagram.com/kaiagerber)

Яскраво-червоне плаття Кайі Гербер притягувало погляди всіх гостей показу

17-річна дочка супермоделі Сінді Кроуфорд Кайя Гербер, яка пішла по стопах мами, стала головною зіркою грандіозного показу пре-колекції Valentino сезону осінь/зима-2019. Модний захід відбувся в столиці Японії Токіо, передає Daily Mail.

Юна манекенниця знову сяяла на шоу П'єрпаоло Піччолі. У розкішній сукні, схожій на яскраво-червоний піон, Кайя прокрокувала по подіуму під падаючими зі стелі пелюстками троянд.

Фото: Кайя Гербер (instagram.com/kaiagerber)

Крім того, довгонога Кайя не тільки продемонструвала шикарне плаття, але і закрила показ, довівши своє привілейоване становище в модельній індустрії.

Фото: Кайя Гербер (instagram.com/kaiagerberofficial)

Взагалі, за словами дизайнера, колекція створена, щоб розібратися у стосунках досконалості і недосконалості.

"Це порівняння двох ідей краси: одна прагне до рівноваги, гармонії і симетрії, а інша — несиметрична і прагне змін", — прокоментував показ креативний директор Valentino.

Відео: instagram.com/puccaonni

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Відео: (video.rbc.ua)